70 chiens sauvés d'un élevage sordide obtiennent une chance de vivre une vie meilleure et de connaître le véritable amour

Vendredi 4 octobre, journée mondiale des animaux, ce fut la fin d'un long cauchemar pour 70 Dalmatiens et Akitas Inu ayant été sauvés d’un élevage sordide près d’Avignon. Parmi les rescapés se trouvaient 12 chiots et des femelles gestantes. Tout ce beau petit monde est aujourd’hui en sécurité dans un refuge-relais.

« Ça ressemble à un très mauvais remake des “101 Dalmatiens” », peut-on lire dans le communiqué de presse de la Confédération Nationale – Défense de l’Animal (CNDA), le réseau national des SPA indépendantes de France.

70 chiens, dont 12 chiots et des femelles en attente d’un heureux événement, ont été saisis par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Vaucluse ce vendredi 4 octobre.

© SPA Vauclusienne

Les Dalmatiens et les Akitas proviennent « d’un élevage professionnel, mais sordide », situé près d’Avignon. À la suite de cette opération de grande ampleur, les rescapés ont été pris en charge par l’association SPA Vauclusienne Refuge de L’Isle-sur-la-Sorgue, membre du réseau Défense de l’Animal. Désormais en sécurité, ils savent qu’un avenir meilleur les attend. Les boules de poils seront ensuite transférées vers d’autres refuges confédérés.

Pour permettre ce sauvetage, la CNDA « a mobilisé son fonds de secours d’urgence et tout son réseau associatif ». L’animalerie Zoomalia, partenaire de la Confédération, a également ajouté sa pierre à l’édifice en offrant des niches et plusieurs tonnes de nourriture « pour faire face à cette urgence ».

© SPA Vauclusienne

Une plainte sera déposée

« J’appelle tous les refuges ayant la capacité d’accueillir les derniers animaux à contacter la SPA Vauclusienne pour leur prise en charge, déclare Sabine Fghoul, présidente de Défense de l’Animal que la rédaction de Woopets avait interviewée en avril 2024, nous attendons des sanctions exemplaires contre cet individu : les SPA indépendantes de France, que je représente, veulent ainsi mettre un coup d’arrêt à ces élevages qui n’ont d’autre but que de faire de l’argent au mépris du bien-être et du respect des animaux dans un moment où tous nos refuges sont débordés. »

D’après le communiqué, l’action ne s’arrêtera pas à la mise en sécurité des chiens. « La Confédération va déposer plainte aux côtés de la SPA Vauclusienne et réclamera des sanctions à hauteur de la gravité des infractions, sans oublier l'interdiction d’exercer une activité d'élevage », indique Me Arielle Moreau, avocate spécialisée en mission au sein du pôle de protection animale de la CNDA.

© SPA Vauclusienne

Cette opération de secours éclaire cette journée mondiale des animaux telle une lumière d’espoir. Les sauveteurs ont tiré les 70 toutous de leur cauchemar, pour leur offrir une vie meilleure.

« La SPA Vauclusienne est fière d’avoir participé à ce grand sauvetage de Dalmatiens et d’Akitas, conclut Bernard Thomas, président de la SPA Vauclusienne Refuge de L’Isle-sur-la-Sorgue, et de pouvoir s’appuyer sur Défense de l’Animal pour prendre en charge les frais logistiques et alimentaires et placer ces animaux à l’adoption dans des refuges amis. »

© SPA Vauclusienne