Les propriétaires d’un chien disparu après un accident de voiture sont touchés de recevoir autant d’aide

Les propriétaires de Karma ont vécu un double drame à la fin du mois d’octobre. Un grave accident a totalement retourné leur voiture et leur chien, d’abord inconscient, a finalement quitté le véhicule après s’être réveillé. De longues recherches ont débuté pour le retrouver et plusieurs bénévoles se sont mobilisés.

Le 22 octobre dernier, à Ryde sur l'Île de Wight (Angleterre), une collision entre 2 voitures a fait de gros dégâts. L’un des véhicules s’est retrouvé sur le dos avec ses passagers à l’intérieur, dont Karma. Le chien est parvenu à s’échapper de la voiture et n’a plus donné signe de vie par la suite. Ses propriétaires ont alors tout fait pour le retrouver.

Selon leur témoignage, relayé par County Press, Karma aurait perdu connaissance à la suite du choc avant de retrouver ses esprits. Paniqué par la situation, il s’est enfui loin de la zone accidentée, échappant à la vigilance des passagers qui se remettaient du choc.

TrackAdog Team / Facebook

Des bienfaiteurs se sont mis à le chercher

Ses propriétaires ont raconté le drame sur les réseaux sociaux et expliqué qu’ils étaient à la recherche du quadrupède depuis l’incident. Ils ont reçu beaucoup de soutien de la part des internautes qui ont tenté de les aider d’une manière ou d’une autre. La publication a été massivement partagée et TrackAdog, un organisme de recherche d’animaux disparus, s’est emparé de l’affaire.

Elle a mis ses bénévoles expérimentés au service des propriétaires de Karma, qui n’avaient toujours pas de nouvelles de l’animal. À l’aide d’un plan bien ficelé, les experts sont parvenus à le localiser approximativement. Parallèlement, les habitants du coin ont gardé l’œil ouvert ou se sont joints aux recherches.

Des retrouvailles inespérées

Un chien pisteur de TrackAdog se dirigeait constamment aux mêmes endroits, ce qui a donné des pistes de recherche aux bénévoles. Ceux-ci ont également récupéré un drone pour multiplier leurs chances de repérer l’animal. Finalement, c’est presque un hasard qui a permis de réunir Karma et ses maîtres : « J'ai dû grimper à travers des ajoncs de 2 mètres de haut sur environ 10 à 12 mètres, puis je suis tombé dans un ruisseau où, caché sous une bûche, se trouvait le magnifique Karma », témoignait Simon Ledger, bénévole pour TrackAdog.

Karma a été capturé après cette rencontre inespérée et ramené auprès de ses maîtres. Lesquels l’ont conduit chez le vétérinaire et ont déclaré qu’il était en bonne santé. Ils ont chaleureusement remercié toutes les personnes qui se sont impliquées, directement ou non, dans son sauvetage.