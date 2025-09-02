Après que sa chienne ait été retrouvée dans un état cachectique, ce propriétaire a été condamné par la justice à ne plus pouvoir détenir d’animaux (vidéo)

Il arrive malheureusement que certains animaux de compagnie ne tombent pas sur les maîtres les plus attentionnés. Dans certains cas extrêmes, l’errance serait presque une vie plus enviable pour eux. Le cas de Noëlla en est le parfait exemple. Fort heureusement, son “maître” a été condamné par la justice à ne plus pouvoir posséder d’animaux.

Elle a frôlé la mort. À l’époque, elle s’appelait Nala. Mais, comme pour marquer le nouveau chapitre de sa vie, ses sauveteurs l’ont rebaptisée Noëlla, elle qui a été sauvée à la veille de Noël 2024. La pauvre bête vivait sans eau ni nourriture, entourée de ses excréments et de déchets au sol. Ce sont ses aboiements plaintifs qui ont fini par alerter les voisins, les poussant ainsi à appeler la gendarmerie de Seine-et-Marne.

Sauvée par la Fondation #30millionsdamis peu avant les fêtes alors qu'elle était cachectique, la chienne Noëlla a repris du poil de la bête aux côtés du personnel du refuge de la Tuilerie ! ???? pic.twitter.com/o11zHjO4Of — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) January 17, 2024

Lorsque les gendarmes sont arrivés sur place, c’est un appartement vide qu’ils ont trouvé. Enfin, presque vide. La pauvre chienne squelettique attendait désespérément que quelqu’un vienne la sauver. En collaboration avec les forces de l'ordre, la Fondation 30 Millions d'Amis a pris en charge Noëlla. Anne Puggioni, la directrice du refuge de La Tuilerie, se souvient : “Elle ne pesait que 12,1 kg alors qu’elle [devait] plutôt faire entre 25 et 32 kg…”.

Pour toute explication, le propriétaire affirmait alors venir nourrir son animal “quand il y pense”, expliquant sa négligence “parce qu’il travaille beaucoup”. Cette maigre justification n’a pas suffi à convaincre le tribunal qui a condamné l’homme à 4 mois de prison avec sursis et, surtout, une interdiction à vie de détenir un animal. Une décision qui satisfait Me Eva Souplet, avocate de la Fondation 30 Millions d’Amis : “Il est essentiel que la peine d’interdiction de détenir un animal – qui est la sanction la plus protectrice dans ce domaine – ait été prononcée”.

Depuis son sauvetage miraculeux, Noëlla a repris des forces et du poids. Néanmoins, elle espère toujours qu’une famille aimante lui ouvre son cœur et les portes d’un foyer chaleureux. Elle attend donc au refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie (Seine-et-Marne), où il est possible de la rencontrer sur prise de rendez-vous.