Plus d’un an après sa découverte choquante, cette chienne autrefois squelettique est désormais méconnaissable

Il y a quelques mois encore, Roxy n’avait plus la force de porter son corps meurtri. Elle était d’une maigreur affolante et n’avait nulle part où aller. Un jour, elle a décidé de se reposer dans une allée et c’est à partir de ce moment que sa vie a changé. Chaque nouvelle journée passée était un pas de plus vers le bonheur.

Cela fait plus d’un an que l’équipe rédactionnelle de Woopets a partagé l’histoire de Roxy, mais vous ne l’avez peut-être pas oubliée tant elle était bouleversante. La chienne avait été trouvée dans un état catastrophique chez Emma Fowler, dans l’Essex (Royaume-Uni). L’Anglaise s’était immédiatement impliquée dans son sauvetage et la RSPCA locale avait pris le relais pour s’occuper d’elle. Aujourd’hui, Roxy a bien changé, tout comme son quotidien.

La chienne revient de très loin lorsqu’on regarde les photos prises le jour de sa découverte. Elle avait littéralement squelettique, ne pesant que 29 kilos, ce qui était la moitié de son poids idéal : « Roxy est douloureusement maigre. Vous pouvez voir tous ses os et chaque côte. Elle n’a que la peau sur les os », avait commenté Nicky Thorne, enquêtrice pour l’organisme de protection animale.

Une longue convalescence

Pendant des mois, les sauveteurs ont tout fait pour remettre Roxy sur pattes. Elle a suivi un régime alimentaire adapté et, petit à petit, a commencé à retrouver la forme. Pour les bienfaiteurs, sa guérison n’était pas que purement physique. Elle avait aussi besoin de retrouver confiance en elle et de s’épanouir. Cela passait notamment par le fait d’intégrer une maison aimante.

Quand le personnel a estimé qu’il s’agissait du bon moment, il a ouvert les candidatures d’adoption pour Roxy. Une famille a rapidement manifesté sa volonté de l’adopter, bien qu’elle vivait dans un autre état. Cela ne représentait pas un problème pour les sauveteurs et l’adoptante, Tracy Seabourne, n’a pas hésité à rouler 13 heures en voiture pour aller la récupérer. Sa volonté de lui offrir une seconde chance dans la vie et un quotidien heureux était plus forte que tout.

© Tracy Seabourne

Quelques heures plus tard, Roxy a posé les pattes dans sa nouvelle maison et a décidé de faire confiance à ses propriétaires. Depuis, elle s’est métamorphosée. Déjà, physiquement, la chienne est méconnaissable puisqu’elle a repris tous ses kilos perdus. Puis, mentalement, elle s’est apaisée et ne cesse de montrer sa reconnaissance à sa famille. Ce récit témoigne de sa résilience hors norme, notamment grâce au pouvoir de la bienveillance.