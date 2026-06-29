Éduqués par la police ces 2 chiens de refuge sont devenus chien d'assistance et animal de compagnie
Après avoir suivi un parcours hors du commun, Daisy et Obie voient enfin leur avenir s’éclaircir. Tandis que l’un se prépare à accompagner un vétéran en tant que chien d’assistance, l’autre a trouvé son bonheur auprès de la famille qui l’avait accueilli temporairement.
Frère et sœur, Daisy et Obie ont grandi au refuge du comté de Franklin (Franklin County Dog Shelter), situé à Columbus dans l'Etat de l'Ohio (Etats-Unis). Ces 2 chiens ont bénéficié d'un partenariat associant cette structure d'accueil au bureau du shérif du comté (Franklin County Sheriff’s Office).
Franklin County Sheriff's Office / Facebook
Dans le cadre de ce programme, les adjoints McDowell et Kennedy, maîtres-chiens au bureau du shérif, ont assuré l'éducation de Daisy et Obie pendant 2 mois, leur apprenant les bases de l'obéissance, de la socialisation et du comportement.
Franklin County Sheriff's Office / Facebook
Ce partenariat permet aux membres de l'unité cynophile de renforcer leurs compétences et aux chiens sélectionnés d'avoir droit à un nouveau départ.
Membre de ladite unité, la sergente Darrah Metz a été aux premières loges pour observer l'évolution du duo canin. « Je pense que nous avons tous un chien d’exception qui change notre vie, confie-t-elle à NBC4. C'est ce que mon premier compagnon a été pour moi. Il a changé ma vie et je sais maintenant à quel point les liens avec nos animaux sont importants. »
Des directions différentes, mais tout aussi prometteuses
A présent, Obie s'apprête à suivre une formation spécialisée afin de devenir chien d'assistance. Il rejoindra ensuite son nouveau maître, un vétéran de l'armée de terre américaine.
Quant à sa sœur, elle a été adoptée par sa famille d'accueil. Zackary Henry, qui n'a pas résisté à la tentation du « foster fail » en offrant l'hospitalité à Daisy, dit penser que « le programme de familles d'accueil est l'un des meilleurs qui soient ».
Franklin County Sheriff's Office / Facebook
A la faveur de ce partenariat entre forces de l'ordre et refuge, les chemins de Daisy et d’Obie prennent désormais des directions différentes, mais tout aussi prometteuses. Une belle illustration de l’impact que peuvent avoir l’engagement des professionnels et la bienveillance des familles lorsqu’ils unissent leurs efforts au service des animaux en quête d’avenir.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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