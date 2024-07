Après le retour au refuge d’une chienne âgée jugée trop « ennuyeuse » par sa famille, les bénévoles sont choqués d’apprendre la vraie raison de son abandon (vidéo)

C’est une histoire révoltante qu’a récemment rapportée le média Fox 13 News. Honey, une femelle Husky âgée, venait d’être adoptée par une famille de Tampa en Floride (États-Unis) lorsqu’elle a été subitement ramenée au refuge. Selon ses nouveaux maîtres, la chienne était « ennuyeuse ».

Abandonnée 2 fois de suite

Ce n’était pas la première fois que la pauvre Honey était abandonnée. Pendant 5 ans, la chienne est restée dans une famille qui s’est finalement séparée d’elle quand l’un des enfants a eu des problèmes d’allergie. Laissée dans un refuge d’Orlando, Honey a alors été inscrite à l’événement Mega Adoption où elle a rencontré sa nouvelle famille. Celle-ci l’a malheureusement ramenée au refuge très peu de temps après son adoption, car cette chienne âgée de 10 ans n’était pas assez active à son goût.

© Fox 13 News

Ce dernier retour était un véritable déchirement d’autant que le refuge en question pratique l’euthanasie. Si Honey ne trouvait pas rapidement un foyer, sa vie était en danger immédiat. C’est heureusement à ce moment-là que Julie Bassett, la directrice de l’association Husky Life Rescue à Lakeland, a volé au secours de la pauvre chienne.

Une découverte choquante

Dès que Julie et son mari ont récupéré Honey, ils ont su que quelque chose n’allait pas. « Nous avons dû la porter jusqu’au camion parce qu’elle était si faible », a-t-elle expliqué. Le couple a alors emmené la chienne à l’hôpital vétérinaire de North Polk pour un examen complet.

À l’annonce des résultats, les raisons pour lesquelles Honey semblait si peu intéressée par son environnement sont devenus limpides. Le vétérinaire a en effet découvert que la chienne avait en réalité environ 15 ans et qu’elle souffrait de plusieurs problèmes de santé dont une pancréatite, une infection urinaire et une toux de chenil sévère.

© Fox 13 News

Une fois le diagnostic posé, Honey a pu recevoir un traitement adapté et en l’espace de seulement 2 jours, elle allait déjà beaucoup mieux. Il est certain que si elle n’avait pas été prise en charge à temps pour recevoir ces soins médicaux, la chienne n’aurait peut-être pas survécu. Aujourd’hui, les vétérinaires sont optimistes et pensent qu’elle va se rétablir complètement.

En attendant, Honey a dévoilé son attachante personnalité à ses anges gardiens. Julie Bassett ne sait pas encore si elle va garder cette chienne affectueuse et douce comme le miel près d’elle ou si elle lui trouvera une famille aimante lorsqu’elle sera rétablie. Une chose est sûre : une retraite dorée bien méritée attend Honey quelque part.