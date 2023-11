Il ramène le chat qu’il vient d’adopter au refuge parce qu’il est « nul ». Le personnel est consterné

Lorsqu’ils arrivent dans leur maison pour la vie, les animaux adoptés ont besoin d’un certain temps d’adaptation avant de s’ouvrir. Si certains propriétaires sont compréhensifs, d’autres se montrent beaucoup moins patients, au plus grand désarroi des sauveteurs.

Les membres des Mistoufles, refuge finistérien basé à Saint-Martin-des-Champs (29), ont probablement cru rêver lorsqu’un adoptant leur a ramené une chatte pour des raisons invraisemblables. L’individu avait adopté Granger quelques heures auparavant et lui avait déjà trouvé tous les défauts du monde…

2 jours avant, l'homme s’était rendu au refuge pour trouver un chat. Il avait jeté son dévolu sur Granger et avait signé ses papiers d’adoption, mentionnait le Demotivateur. La chatte était partie vers sa maison pour la vie, du moins, c’est ce que ses bienfaiteurs pensaient.

Asso Les Mistoufles / Facebook

Un séjour express

La nouvelle vie de Granger a vite été avortée. En effet, les bénévoles l’ont vue revenir avec son maître 48 heures après son adoption. Il ne souhaitait pas la garder. Surpris, les membres de l’organisme ont demandé les raisons de ce retour. Le monsieur leur a déclaré de façon concise : « Ce chat est nul », laissant tout le monde sans voix.

Il savait pourtant que Granger était une féline timide et craintive. Le personnel ne lui avait rien caché et avait d’ailleurs affirmé qu’elle aurait besoin de temps. En quelques heures, il a décrété qu’elle n’avait pas su d’adapter et l’a ramenée.

Asso Les Mistoufles / Facebook

Des propriétaires bienveillants

Choqué par cette histoire, un porte-parole des Mistoufles l’a racontée sur les réseaux sociaux. Régine, une utilisatrice de Facebook, a été touchée et a proposé à l’association de la récupérer. Cette fois, c’était la bonne. Granger est partie s’installer définitivement dans la maison de sa maîtresse aimante et compréhensive.

Cette dernière a partagé : « Nous sommes ravis de l’avoir adoptée. Nous lui laisserons le temps nécessaire pour s’adapter à sa nouvelle maison ».