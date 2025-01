La propriétaire d'un refuge canin dévasté par un incendie brave le danger pour sauver des dizaines de chiens

Parti de la grange et ayant atteint plusieurs autres structures, un incendie s’est produit dans un refuge dont la propriétaire a risqué sa vie pour sauver les pensionnaires canins. Plusieurs d’entre eux et des chèvres y ont laissé la vie, mais une vingtaine de chiens ont survécu grâce à elle.

Ce début d’année est marqué par des incendies dévastateurs aux Etats-Unis, et les animaux ne sont malheureusement pas épargnés. Celui dont il est question ici n’a pas eu lieu dans la région de Los Angeles, mais loin de la Californie, en Oklahoma en l’occurrence. Il s’est déclaré le mardi 21 janvier dans un refuge situé à Choctaw qu’il a presque entièrement détruit.

Diane, la fondatrice et propriétaire de Fur Ever Friends Animal Rescue, qui fait aussi office de pension de jour pour chiens, a mis sa vie en danger pour sauver autant d’animaux que possible, rapportait KOCO.



KOCO

Le feu semble être parti de la grange, où Diane et son équipe entreposaient les stocks de nourriture et d’accessoires. Kim West, bénévole au refuge et meilleure amie de la fondatrice, était au téléphone une première fois une heure avant le désastre. « Tout allait bien » à ce moment-là, raconte-t-elle à KOCO. « Ensuite, elle m’a appelée à 7h en hurlant de détresse, me disant que la grange était en feu », poursuit-elle.

« Diane a risqué sa vie en sauvant de nombreux animaux, et cela en dit beaucoup à son sujet, car ce ne sont pas juste des chiens, insiste la bénévole. Ce ne sont pas juste des animaux. Ce sont des animaux de compagnie et elle les aime très fort. Tous ces chiens ont des noms ».



KOCO

23 chiens sauvés, élan de solidarité autour du refuge

Les pompiers sont arrivés pour maîtriser l’incendie. D’après FOX 25, 12 chiens ont malheureusement perdu la vie malgré l’intervention courageuse de Diane. Cette dernière a réussi à en sauver 23 en les évacuant l’un après l’autre. Des chèvres y vivaient également ; 17 d’entre elles n’ont pas survécu. Des familles qui avaient confié leurs amis canins à la garderie sont en deuil après les avoir perdus.

A lire aussi : Supai remporte le titre de « chienne la plus heureuse du monde » après un début de vie difficile



FOX 25

Diane a dû être examinée pour avoir inhalé de la fumée toxique, mais « elle va bien, assure le chef des pompiers. C’est très dur, émotionnellement, pour elle. [Ces chiens] sont ses bébés ».

La communauté locale se mobilise autour de Fur Ever Friends Animal Rescue. Un appel aux dons a été lancé et des entreprises de la région ont proposé d’abriter des points de collecte.