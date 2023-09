Hélène Gateau et son livre "Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant)" à l'honneur dans La Touche Animale

Hélène Gateau était l’invitée du nouveau numéro du show La Touche Animale pour parler de son livre : « Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) ». Un titre évocateur, voire provocateur, et qui a le mérite de soulever un véritable sujet de société.

Une fois n’est pas coutume, ce premier épisode de La Touche Animale post-vacances a eu lieu un lundi et non pas un mardi. L’invité de Yoann Latouche dans ce numéro de la rentrée était Hélène Gateau, vétérinaire, journaliste, chroniqueuse animalière et présentatrice TV.

Elle y a présenté son nouveau livre intitulé « Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) » (éditions Albin Michel), qui paraît ce mercredi. Un ouvrage qui n’a pas attendu sa sortie pour ouvrir un débat des plus intéressants.

Il est vrai qu’il traite d’un sujet de société qui n’avait jamais été abordé dans un livre auparavant. Peut-on choisir de renoncer à la maternité pour remplacer l’amour d’un enfant par celui d’un animal de compagnie ? En quoi 2 visions de la famille se rejoignent-elles et, à l’inverse, s’opposent-elles ?

Hélène Gateau s’est employée à y répondre en offrant, dans ce bel ouvrage, un témoignage qui se veut complet, précis, s’appuyant sur des études sociologiques et scientifiques, mais aussi intime. Sur ce dernier point, le nouveau livre de la vétérinaire tranche d’ailleurs avec ses opus précédents tels que « Tout sur votre chien » et « Tout sur votre chat ». Dans « Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) » il est autant question d’elle et de son choix de vie que de l’animal.

« L’enfant que je n’ai pas voulu avoir »

Loin de chercher à « convertir » les autres parents à sa conception de la chose, Hélène Gateau souhaitait simplement évoquer cette relation forte et spéciale qui la lie à son chien Colonel, Border Terrier de 4 ans.

« Est-ce que tu considères Colonel comme ton fils ? ». A la question posée d’emblée par Yoann Latouche, son invitée répond sans ambages : « Je le considère comme l’enfant que je n’ai pas voulu avoir ».

Ce sujet, Hélène Gateau sentait qu’elle était désormais prête à l’explorer pleinement et à le traiter littérairement, maintenant qu’elle avait passé cette phase de sa vie où elle devait faire face à la pression sociale liée à la nécessité d’avoir des enfants. Être mère ne fait tout simplement « pas partie de [sa] perception du chemin de vie » ; elle l’assume totalement et le revendique aujourd’hui.

Aimer son chien, c’est aussi respecter sa nature

Hélène Gateau se garde également de verser dans l’anthropomorphisme, qui induit un risque réel d’incompréhension des besoins du chien. « A trop aimer, on peut mal aimer », rappelle-t-elle à ce propos. Quand on adopte un canidé, il est essentiel de connaître et respecter sa nature.



Elle confie à Yoann Latouche qu’elle s’attendait à des critiques acerbes sur les réseaux sociaux en présentant son livre, mais en fin de compte, elle a été agréablement surprise en constatant qu’elle ouvrait « un sujet de société, un débat ». Des échanges très constructifs se sont produits entre ceux qui adhèrent à sa vision et ceux qui ont un peu plus de mal à la comprendre.

Intimité, finesse et humour

Hélène Gateau a ainsi pu constater, au cours de ces dernières années, qu’elle était loin d’être la seule à préférer la possession d’un chien à la maternité. Elle s’est aussi rendu compte que, bien qu’ayant eu d’autres animaux de compagnie par le passé (elle n’oublie jamais son chien Roots), elle n’avait jamais éprouvé « ce sentiment de pseudo-maternité » qui caractérise sa relation avec Colonel.

C’est donc avec une plume complètement libre, mais aussi mordante et teintée d’humour qu’Hélène Gateau s’exprime dans ce livre par le biais duquel elle entend également casser le cliché de la « mémère à chien ». Elle est la preuve vivante que l’on peut très bien avoir un chien que l’on aime comme son enfant et mener une vie épanouie, avec de riches échanges familiaux et sociaux notamment.

Un « bijou » de préface signé Sylvain Tesson

La vétérinaire et autrice revient enfin sur la préface de son livre que signe une grande figure de la littérature française contemporaine : Sylvain Tesson. Un texte qu’elle qualifie de « bijou » et qui représente pour elle « un honneur inestimable ».

De quoi donner envie de dévorer cet ouvrage qui sera donc dans les librairies dès le mercredi 13 septembre. « Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) » est à découvrir aux éditions Albin Michel au tarif de 19,90€ (176 pages).

Par ailleurs, Hélène Gateau et son livre seront présents à la Woofest les samedi 16 et dimanche 17 septembre à 12h30 au Château de Bertichères dans l’Oise, au stand de SantéVet pour une séance de dédicaces.