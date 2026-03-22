Après des années de privation, ce chien négligé reçoit enfin ses premiers soins vétérinaires et découvre un environnement sûr

Privé de soins toute sa vie, Buddy a finalement été sauvé et pris en charge, révélant de lourds problèmes de santé aujourd’hui traités. Désormais en convalescence, ce chien de 9 ans pourra bientôt tourner la page et être proposé à l’adoption.

Il n'avait jamais reçu de soins, ni même été examiné par un vétérinaire jusqu'à l'intervention de la Fondation 30 Millions d'Amis. Buddy, chien croisé âgé de 9 ans environ, a été secouru et pris en charge par l'association à Joinville, en Haute-Marne. Il bénéficie désormais de toute l'attention et tous les traitements dont il a besoin et dont il a trop longtemps été privé.

Son sauvetage est rapporté par la Fondation sur son site . Il a eu lieu le jeudi 12 mars 2026 au domicile de son propriétaire, auquel Sabine, enquêtrice bénévole chez 30 Millions d'Amis, s'était présentée après avoir été alertée par un signalement.

« Buddy n’était pas identifié, jamais vacciné, il n’avait même pas de carnet de santé, raconte Sabine. Il s’agit d’une maltraitance par négligence. »



Fondation 30 Millions d'Amis

La situation a évidemment eu des conséquences sur la santé du quadrupède. Il a perdu une grande partie de son pelage, souffrait de vives démangeaisons, de problèmes dentaires (notamment une accumulation importante de tartre) et à l'œil. Par ailleurs, ses griffes étaient anormalement longues.

Dans un premier temps, le propriétaire de Buddy a refusé de laisser ce dernier partir. Face à l'enquêtrice bénévole, il a affirmé qu'il l'aimait, mais n'a pas su quoi répondre quand elle lui a demandé pourquoi il l'avait autant négligé.

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Buddy poursuit ses traitements en attendant sa mise en adoption

Il est finalement revenu à la raison et accepté la cession du chien. Sabine a ainsi pu l'emmener en clinique vétérinaire. Buddy a donc été examiné et soigné, sans doute pour la première fois de sa vie. L'examen a révélé qu'il était atteint de la gale, mais on ignore encore si elle est démodécique ou sarcoptique. En ce qui concerne son problème oculaire, il s'agit d'une « kérato-conjonctivite sèche à l’œil droit », précise l'enquêtrice, qui ajoute néanmoins qu'il est « alerte et mange bien ».

Buddy poursuit sa convalescence au refuge de la Fondation 30 Millions d'Amis de La Tuilerie, en Seine-et-Marne. Dès que son état de santé le permettra, il sera proposé à l'adoption.