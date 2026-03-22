Après des années de privation, ce chien négligé reçoit enfin ses premiers soins vétérinaires et découvre un environnement sûr
Privé de soins toute sa vie, Buddy a finalement été sauvé et pris en charge, révélant de lourds problèmes de santé aujourd’hui traités. Désormais en convalescence, ce chien de 9 ans pourra bientôt tourner la page et être proposé à l’adoption.
Il n'avait jamais reçu de soins, ni même été examiné par un vétérinaire jusqu'à l'intervention de la Fondation 30 Millions d'Amis. Buddy, chien croisé âgé de 9 ans environ, a été secouru et pris en charge par l'association à Joinville, en Haute-Marne. Il bénéficie désormais de toute l'attention et tous les traitements dont il a besoin et dont il a trop longtemps été privé.
Son sauvetage est rapporté par la Fondation sur son site. Il a eu lieu le jeudi 12 mars 2026 au domicile de son propriétaire, auquel Sabine, enquêtrice bénévole chez 30 Millions d'Amis, s'était présentée après avoir été alertée par un signalement.
« Buddy n’était pas identifié, jamais vacciné, il n’avait même pas de carnet de santé, raconte Sabine. Il s’agit d’une maltraitance par négligence. »
La situation a évidemment eu des conséquences sur la santé du quadrupède. Il a perdu une grande partie de son pelage, souffrait de vives démangeaisons, de problèmes dentaires (notamment une accumulation importante de tartre) et à l'œil. Par ailleurs, ses griffes étaient anormalement longues.
Dans un premier temps, le propriétaire de Buddy a refusé de laisser ce dernier partir. Face à l'enquêtrice bénévole, il a affirmé qu'il l'aimait, mais n'a pas su quoi répondre quand elle lui a demandé pourquoi il l'avait autant négligé.
A lire aussi : Ses maîtres lui confient leurs alliances de mariage, mais ce Samoyède a d’autres projets en tête (vidéo)
Buddy poursuit ses traitements en attendant sa mise en adoption
Il est finalement revenu à la raison et accepté la cession du chien. Sabine a ainsi pu l'emmener en clinique vétérinaire. Buddy a donc été examiné et soigné, sans doute pour la première fois de sa vie. L'examen a révélé qu'il était atteint de la gale, mais on ignore encore si elle est démodécique ou sarcoptique. En ce qui concerne son problème oculaire, il s'agit d'une « kérato-conjonctivite sèche à l’œil droit », précise l'enquêtrice, qui ajoute néanmoins qu'il est « alerte et mange bien ».
Buddy poursuit sa convalescence au refuge de la Fondation 30 Millions d'Amis de La Tuilerie, en Seine-et-Marne. Dès que son état de santé le permettra, il sera proposé à l'adoption.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire