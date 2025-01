En pleine action pour éteindre un incendie, ce pompier fait de son mieux pour rassurer un chien terrorisé (vidéo)

Le quotidien de Max et de ses proches a basculé quand des incendies ont commencé à ravager la Californie. Leur maison n’a pas été épargnée et quand elle s’est mise à brûler, le chien de la famille s'est retrouvé séparé de ses propriétaires à cause de la panique. Heureusement, au milieu de cette terrible scène, une main bienveillante et rassurante lui a été tendue.