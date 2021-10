Une femme crée le compte Instagram de son chien d'assistance pour briser les stéréotypes concernant les Pitbulls (vidéo)

Pirate est doté d'une personnalité douce et joyeuse, pour le plus grand bonheur de sa mère adoptive. Mais voilà, c'est un Pitbull, une race de chien souvent victime de préjugés...

Asha Leo a rencontré Pirate il y a 3 ans. Le Pitbull, âgé de 7 mois à l'époque, vivait dans un refuge basé à Los Angeles (États-Unis). La jeune femme l'a adopté pour qu'il devienne son chien d'assistance.

Survivante d'une agression sexuelle, elle a lutté contre la dépression et la peur constante de voyager seule. Après avoir sauvé Pirate, ce dernier l'a aidée en retour. « Il a été un cadeau magnifique dans ma vie », a confié l'Américaine à Daily Paws. « En prenant soin d'un autre être, j'ai pu apprendre à prendre soin de moi... Il est à mes côtés, il est loyal et je sais qu'il me soutient. »

Joueur, adorable et attachant, Pirate contribue pleinement au bonheur de sa propriétaire.

Les réseaux sociaux, une arme redoutable pour briser les stéréotypes

Malgré ses nombreuses qualités, Pirate demeure un Pitbull, c'est-à-dire qu'il est, encore aujourd'hui, victime de nombreux préjugés... Pour défendre son compagnon à 4 pattes adoré, Asha Leo a créé un compte Instagram où elle partage des photos et des vidéos.

En agissant de la sorte, elle tend à prouver à quel point les Pitbulls sont intelligents, doux et loyaux. Les clichés postés sur le réseau social mettent en évidence les qualités de son chien et ses nombreuses aventures.

En plus d'être un ami sur qui la jeune femme peut compter, Pirate s'avère un grand sportif. Il participe régulièrement à des compétitions d'agility, de pistage et de rallye-obéissance.

« Des chiens extraordinaires »

Le compte Pirate the Pitbull est, à l'heure actuelle, suivi par plus de 98 000 fans du monde entier. Asha Leo se sert de sa popularité pour défendre la race.

« Ce sont des chiens gentils, doux et tout simplement extraordinaires qui devraient avoir la chance de vivre dans un foyer aimant », a-t-elle déclaré. Une chance qu'elle a notamment offerte à Pirate, qui est littéralement devenu son meilleur ami pour la vie.

