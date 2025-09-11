Après avoir survécu à une grave blessure, cet ancien chien de refuge pourrait enfin recevoir la reconnaissance qu’elle mérite lors d'un concours

La route a été longue pour Sugar. Sauvée par une association en 2021, la chienne était en piteux état et a dû subir une intervention chirurgicale salvatrice. 4 ans plus tard, sa vie n’est plus du tout la même. La boule de poils pourrait même décrocher prochainement la première place d’un concours prestigieux

Sugar est un exemple de combativité, de résilience. Cette femelle croisée Pitbull a évité de nombreux obstacles sur sa route, avant d’enfin trouver la paix. Sa détermination lui a ouvert les portes d’une vie paisible, ainsi que la reconnaissance de son entourage.

Le public, lui aussi, pourrait bientôt lui offrir son heure de gloire . Sugar fait partie des toutous finalistes au concours du chien de sauvetage le plus mignon, organisé par People. Tout le monde est invité à participer pour choisir le vainqueur en fonction de son histoire. Celle de Sugar, il faut le dire, est particulièrement poignante.

Une chienne revenue des enfers

Sugar a posé les pattes au refuge Tacoma et Pierce (États-Unis) de l’association Humane Society. C’était en septembre 2019, précisait Yahoo Life . À son arrivée, les bienfaiteurs ont été choqués par son état physique, car elle souffrait d’une grave blessure à la patte. Laquelle a nécessité une intervention chirurgicale pour être sauvée : « Nous avons eu des contacts avec un sauvetage local, Ferry Dog Mothers, qui a pu apporter Sugar à leurs soins et lui fournir l'opération dont elle avait besoin », témoignait un porte-parole de l’organisme.

© Paige Calcagni

Sugar a commencé sa convalescence au sein d’une famille d’accueil. Mieux dans son corps après un certain temps et à l’aise dans sa maison, elle a laissé émerger sa douce personnalité. Ses hôtes n’ont pas pu y résister et ont décidé de l’adopter : « Nous l'avons accueillie en famille d'accueil médicale, et pendant ce temps, notre lien s'est renforcé [...] Elle avait tellement d'amour à donner. Nous savions qu'elle deviendrait un membre permanent de notre famille », confiait Paige Calcagni, sa propriétaire.

Avec une si belle histoire, Sugar a toutes ses chances de finir numéro un sur le podium ! Dans tous les cas, elle a déjà remporté sa victoire sur la vie.