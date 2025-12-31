Une association trouve 15 chatons abandonnés sous la pluie et décide de les prendre en charge malgré les gros frais que cela engendre

Comme si abandonner un seul animal n’était pas assez, certains humains décident d’en abandonner plusieurs en même temps. Il y a un an, le Free To Live Animal Sanctuary a trouvé une cage remplie de chatons, laissés dehors sous la pluie et ce, pendant plusieurs jours.

Sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook et Instagram , les membres du Free To Live Animal Sanctuary , organisme de sauvetage basé en Oklahoma (aux États-Unis), sont très actifs. S’ils ont pour habitude partager de belles histoires et de jolies rencontres, ils sont également bien conscients que la vie en refuge n’est jamais très rose pour les animaux qu’ils recueillent. Souvent traumatisées, les boules de poils ont besoin de soins importants ainsi que de temps pour se remettre de leurs émotions et parfois, certaines situations demandent beaucoup d’investissement et d’argent pour être maîtrisées… Pour que leur communauté prenne conscience de tout cela, les bénévoles ont décidé, en juillet 2024, de revenir sur la triste histoire de 15 chatons trouvés dans une cage en plein milieu d’un champ.

© Free To Live Animal Sanctuary / Facebook

Une situation d'urgence

Visiblement abandonnés dans le courant de la nuit, les minuscules créatures ont dû faire face au froid et à la pluie durant de longues et interminables heures. Lorsque les sauveteurs sont arrivés au petit matin, ils ont réalisé que certains chatons avaient réussi à s’enfuir… “Nous essayons de rester positifs la plupart du temps et de faire sourire les gens avec nos chiens coiffés de chapeaux de cow-boy et profitant pleinement de la vie. Mais certains jours, nous devons vous montrer ce que nous voyons souvent en ce moment... Voici ce que nous avons trouvé : plus de 15 chatons abandonnés dans des cages et restés sous la pluie toute la nuit. Certains se sont échappés et on les entend crier depuis le fossé de drainage. Nous allons devoir passer la matinée à essayer de les attraper en espérant les retrouver avant les intempéries”, écrivait alors le refuge dans une publication Facebook relayée par Cole & Marmalade .

Heureusement, en usant d’ingéniosité et de patience, les bénévoles ont finalement pu récupérer tous les animaux. Quelques heures plus tard, tout ce petit monde était en sécurité au sein du refuge.

Pour un refuge, l’arrivée d’autant d’animaux est difficile à gérer, notamment d’un point de vue financier. Entre soins, stérilisations, vaccins et nourriture, les frais sont très élevés. Mais les membres du refuge Free To Live Animal Sanctuary ont refusé d’abandonner les chatons. Ils ont ouvert une cagnotte en ligne et ont fini par trouver une famille pour tous !