Après avoir sauvé 11 chiens maltraités et enchaînés cette association du Jura lance un appel urgent pour les soigner

Après leur sauvetage ordonné par la justice, 11 chiens victimes de maltraitance commencent enfin une nouvelle vie au refuge. Pour financer les soins vétérinaires indispensables à plusieurs rescapés en mauvais état, l’association qui les a recueillis lance un appel à la solidarité.

Une semaine après s'être vue confier 11 chiens victimes de maltraitance suite à une décision judiciaire, une association de protection animale basée dans le Jura a lancé un appel aux dons pour la prise en charge et les soins des rescapés, rapportait Le Progrès le mercredi 10 juin.

Partie civile lors du procès du propriétaire des canidés en question, l'Association Fight For Animals était représentée par sa présidente Sandra Aujard au tribunal de Lons-le-Saunier le mardi 2 juin 2026. Ce dernier avait alors ordonné la saisie des quadrupèdes et leur placement au refuge d'AFFA à Recanoz.

Cela signifiait officiellement la fin du cauchemar pour ces chiens appartenant à des races traditionnellement élevées pour la chasse, notamment des Setter Anglais. Dans la propriété située dans le nord du Jura, les rescapés étaient gardés enchaînés, dans un environnement insalubre et privés de soins.

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Association Fight For Animals AFFA / Facebook

« Ils vivaient chacun au bout d'une chaîne, dans l'indifférence. Une vie entière réduite à ça : la chaîne, l'attente et bien sûr la reproduction. Certains n'avaient même pas de nom, comme s'ils n'avaient jamais existé pour personne », peut-on lire sur la page Facebook de l'Association Fight For Animals.

Ils souffraient de divers problèmes de santé, en particulier 3 d'entre eux qui suscitaient le plus d'inquiétude : « Java, une petite misère d'environ 14 ans, dont le regard nous fend le cœur. Rita, environ 12 ans, avec des otites purulentes. Et Nouchka, une Setter Anglaise d'environ 8 ans, qui semble avoir du mal à uriner. »

« Même le plus petit geste, c'est une consultation, un traitement, une chance de plus pour l'un d'eux »

L'équipe d'AFFA a pu se rendre sur les lieux le 8 juin pour les emmener, en présence des gendarmes et de la Direction départementale de la protection des populations. Le lendemain, l'association en a appelé à la solidarité du public, car la prise en charge et les soins dont les chiens ont un coût élevé. « On a bien conscience que tout le monde est très sollicité en ce moment, et il n'est pas question de mettre qui que ce soit en difficulté. Alors vraiment, chacun selon ses moyens : même le plus petit geste, c'est une consultation, un traitement, une chance de plus pour l'un d'eux », a-t-elle ainsi écrit sur Facebook.



Association Fight For Animals AFFA / Facebook

Une cagnotte solidaire a été créée sur la plateforme HelloAsso pour récolter les contributions.

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Ce jeudi matin, l'Association Fight For Animals a donné des nouvelles rassurantes de Rita à travers une vidéo montrant la chienne découvrir la liberté dans le jardin du refuge.

Les autres loulous sauvés seront examinés en clinique vétérinaire le vendredi 12 juin.