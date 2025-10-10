Après avoir perdu son meilleur ami canin, ce chien reçoit un cadeau inestimable qui allège sa douleur

Bob et Angelina avaient une relation unique. Les 2 étaient unis par un lien d’amitié très solide, mais tout a basculé quand la seconde a perdu la vie. Un drame inconcevable pour son meilleur ami, qui s’est muré dans la dépression. En le voyant ainsi, son sauveteur a décidé de prendre les choses en main.

Niall Harbison, sauveteur thaïlandais, arpente les rues ici et là à bord de son scooter pour aider les animaux dans le besoin. Malheureusement, malgré sa grande bienveillance, le bienfaiteur n’a pas le pouvoir d’éviter tous les drames. En revanche, il sait comment réparer les cœurs brisés, dont celui de Bob.

Bob fait partie des chiens qui sont sous la protection de l’homme. Lors de ses tournées pour nourrir ou surveiller les canidés, Niall voyait souvent le toutou en compagnie d’une autre boule de poils nommée Angelina. Il avait remarqué à quel point les 2 étaient inséparables. Une belle amitié qui mettait un peu de gaieté dans la vie de ces chiens errants, jusqu’au jour du drame .

@niall.harbison / Instagram

Un chien inconsolable

Un jour, Angelina s’est fait attaquer par l’un de ses congénères dans la rue. Elle a été gravement blessée et, malgré les soins reçus, elle n’a tristement pas survécu. Une épreuve difficile pour Niall et ses collègues, mais surtout pour Bob, son ami de toujours. Le moral du chien a été gravement entaché par cet événement tragique, dont il ne se remettait pas.

Sa tristesse était telle qu’il est entré dans un état de dépression, rapportait Parade Pets . Niall a constaté qu’il était inconsolable et a cherché comment lui redonner goût à la vie. Rien ne pouvait ramener Angelina auprès de lui, mais ce manque pouvait être en partie comblé par un foyer aimant.

Niall a gardé Bob dans son refuge, Happy Doggo, pendant un certain temps. Étonnamment, le chien endeuillé semblait se sentir mieux quand il était en présence de ses congénères sauvés et de son ange-gardien. Ce dernier a pensé qu’il serait bénéfique pour Bob de rester sur place, alors il lui a offert une place dans son sanctuaire pour toujours : « Bob a un ticket d'or très spécial. Il lui permet de rester avec nous aussi longtemps qu'il le souhaite (même à vie si nécessaire) », écrivait Niall.