Parce qu’elles se sont soutenues dans les épreuves difficiles, une chienne aveugle et son amie canine cherchent une famille ensemble

Le contrôle animalier de Richmond, en Virginie (États-Unis), a récemment accueilli 2 chiennes retrouvées dans une voiture. Si les duos sont souvent séparés, car ils sont difficilement adoptables, les membres de l’organisme ont préféré laisser les chiennes ensemble tant elles étaient importantes l’une pour l’autre.

Difficile de connaître leur passé, mais elles ont été retrouvées dans des conditions difficiles. Elles étaient enfermées dans une caisse de transport à l’arrière d’un véhicule, précisait MSN : « Elles ont été laissées dans une caisse à l’intérieur d’une voiture et étaient couvertes d'urine, d’excréments ainsi que de mouches » ajoutait le refuge sur Facebook.

Une intervention chirurgicale nécessaire

Les chiennes étaient toutes les 2 des femelles de type Pitbull. La première, nommée Hi, It’s Me, était âgée d’un an tandis que la seconde, Who Goes There, avait déjà 4 ans. Cette dernière était borgne et souffrait d’un glaucome sur son œil restant. Les vétérinaires ont constaté que celui-ci, non traité, était douloureux et ont préféré retirer son organe pour améliorer sa qualité de vie.

En effet, la chienne était déjà habituée à se débrouiller sans sa vision. Cela a donc mis un terme à ses souffrances. Elle s’en sortait très bien dans la vie de tous les jours, d’autant plus que sa congénère était là pour prendre soin d’elle : « Hi, It’s Me est le chien d’aveugle de Who Goes There » affirmait un porte-parole du contrôle animalier.

Une relation fusionnelle

La complicité entre les quadrupèdes était tout bonnement incroyable. Elles ont touché les membres du refuge en plein cœur et ceux-ci ont décidé de ne pas les séparer au moment de les placer à l’adoption.

Généralement, les duos mettent du temps à trouver une famille ou n’y parviennent pas. Mais les sauveteurs ont tenu à prendre ce risque plutôt que d'éloigner les amies : « Nous savons que nous espérons un miracle ici mais nous croyons aux miracles ! » ont-ils écrit. Elles ont reçu le soutien de nombreux internautes, qui espèrent qu’elles trouveront le bonheur ensemble.