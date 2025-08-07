Après avoir mis en échec de nombreux trafiquants de drogues, ce héros à 4 pattes prend une retraite bien méritée et découvre la vie de famille

Au cours de sa carrière, Milan a donné du fil à retordre aux trafiquants de drogue. Ce Berger Allemand au service de la patrouille frontalière américaine a en effet empêché l'entrée de près de 200 kilos de drogues illégales sur le sol de son pays. Aujourd’hui, il a reçu un nouvel ordre de mission : se faire chouchouter par sa nouvelle famille et profiter de sa retraite.

C’est en 1986 que la police des frontières des États-Unis a commencé à utiliser des chiens pour faire face à l'augmentation du nombre de migrants illégaux et de drogues.

Aujourd’hui, l’agence compte plus de 530 équipes canines déployées dans tout le pays. Parmi elles, Milan, un Berger Allemand de 8 ans qui vient de prendre sa retraite après 6 années de service.

Une carrière exemplaire

Ces dernières années, le toutou a été le cauchemar des trafiquants de drogues. En effet, Milan reniflait régulièrement les colis dans les ports et à l'aéroport de Miami pour détecter la présence de substances illégales. Au moment de partir à la retraite, il avait ainsi intercepté plus de 55 kg de marijuana, 115 kg de cocaïne, 20 kg d'ecstasy et 2 kg de méthamphétamine.

© Paws of War

Michael Schwank, son partenaire de travail au sein de l'USCBP (le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis), a déclaré que le duo trouvait de la contrebande presque quotidiennement. « Tout ce qu’il voulait faire, c’était travailler. », a-t-il confié au New York Post.

© Paws of War

Malheureusement, Milan a dû prendre sa retraite lorsqu'il a commencé à présenter des signes de discopathie intervertébrale, une affection fréquente chez les chiens.

Michael aurait voulu l’adopter, mais son emploi du temps chargé et ses 2 jeunes enfants à la maison ne le permettaient pas. « Cela a été très difficile de lui dire au revoir. Si j'avais été dans d'autres circonstances, je l'aurais certainement gardé. J'étais bouleversé », a-t-il déclaré. Le jeune retraité cherche donc une nouvelle famille…

© Paws of War

La promesse d’une retraite remplie de douceur

Pour cela, Milan peut compter sur l’association Paws of War, qui prend en charge les animaux des vétérans et des secouristes après leur carrière. Ses agents cherchent ainsi à lui trouver un foyer auprès d'un maître-chien, actuel ou ancien.

© Paws of War

« Ces chiens ne connaissent rien d'autre que le travail », explique Robert Misseri, cofondateur de Paws of War. « Il pense qu'il cherche de la drogue. La personne avec qui nous voulons le voir devra donc jouer ce rôle avec lui. »

« Ces chiens sacrifient leur vie entière pour faire le bien », poursuit-il. « Je ne pense pas que quiconque puisse mesurer l'ampleur réelle de ce qu'il a accompli en termes de vies sauvées grâce à l'interception de ces drogues dangereuses. »

© Paws of War

Il ne fait aucun doute que Paws of War ne tardera pas à trouver le plus doux des foyers pour ce toutou héroïque afin qu’il savoure une retraite amplement méritée !