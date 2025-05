Ce chat servant de mule transportait des paquets de stupéfiants que des individus tentaient d'introduire en prison !

Pris au piège et en équilibre précaire sur une branche d’arbre, un chat bicolore semblait implorer de l’aide. Mais derrière cette scène attendrissante se cachait un stratagème glaçant. L’animal avait, en effet, été transformé en mule par des trafiquants qui cherchaient à faire entrer de la drogue dans une prison du Costa Rica.

Sans le moindre scrupule, des individus ont voulu se servir d’un chat pour faire passer de la drogue dans une prison, mettant l’animal en danger et nécessitant son sauvetage, rapportait BFMTV.

Les faits en question ont eu lieu le 6 mai 2025 à la prison de Pococi, dans le nord-est du Costa Rica. Policiers et gardiens du centre pénitentiaire ont été surpris de voir le félin à la robe bicolore pris au piège sur une branche d’arbre dont il aurait assurément pu sauter sans la moindre difficulté en temps normal.



Ministerio de Justicia y Paz / Facebook

En s’approchant du quadrupède en détresse, ils se sont rendu compte que son corps était enveloppé dans un linge de couleur claire. L’un d’eux a escaladé la grille séparant l’enceinte de la prison d’une zone boisée qui en fait partie, et a pu se saisir du chat. Lui et ses collègues ont vite compris pourquoi le rescapé, surnommé Narcomichi par la suite, avait tant de mal à se mouvoir.

Le chat utilisé comme mule

Sous le tissu, on avait, en effet, dissimulé plus de 300 grammes de stupéfiants (35 grammes de marijuana et 68 grammes de pâte de cocaïne). Les auteurs de ce stratagème cherchaient à introduire la marchandise illicite dans la prison par le biais de l’animal. A leurs yeux, Narcomichi était la « mule » idéale.



Ministerio de Justicia y Paz / Facebook

Le ministère de la Justice costaricien a posté sur sa page Facebook une vidéo montrant la découverte et le sauvetage du chat, puis l’extraction de la drogue qui le lestait. La voici :

A lire aussi : Il découvre un chat réfugié dans son placard et apprend la triste raison qui pousse le félin à se cacher

Le matou a ensuite été pris en charge par le Service national de la santé animale. On imagine le soulagement qu’il a dû ressentir après avoir été débarrassé de cette charge, tout comme la satisfaction des forces de l’ordre d’avoir empêché l’introduction de la drogue dans la prison de Pococi.