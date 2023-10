Après avoir involontairement blessé un chien en fugue, un automobiliste fait tout pour le retrouver et le soigner

Durant sa fugue, un chien dont la famille était en vacances a été victime d’un accident de la route. Le conducteur qui l’a blessé et sa femme se sont donné pour mission de retrouver l’animal et l’emmener se faire soigner. Sa patte ne pouvait, hélas, pas être sauvée.

Un chien s’étant échappé et ayant perdu une patte après avoir été renversé par une voiture est de retour auprès des siens, rapportait ABC4 Utah.

Barry, qu’on appelle Cowboy Barry depuis sa mésaventure, vit à Taylorsville dans l’Etat de l’Utah (Etats-Unis) avec ses maîtres, les Osmond. Récemment, ces derniers étaient partis en vacances et l’avaient confié, avant leur départ, à une connaissance.



Cette dernière habite Orem, 50 kilomètres plus au sud. Un jour, en promenant Barry, elle l’a malencontreusement laissé s’échapper. Le canidé a disparu dans la nature.

Dans sa fuite, le chien a été percuté par un véhicule. Blessé et sous l’effet de la panique, Barry s’est caché. Les Osmond ont appris l’accident via des témoignages sur les réseaux sociaux et ignoraient si leur animal de compagnie était toujours en vie.

Preston Strickland, le conducteur l’ayant blessé, n’avait pas l’intention de commettre un délit de fuite, ni encore moins de se rendre coupable de non-assistance à animal en danger. Il était avec sa femme à ce moment-là, et ils ont tous 2 décidé de se lancer à la recherche du chien pour lui apporter tous les soins dont il avait besoin.

« J’étais celui qui pouvait changer les choses »

« Il y a une famille là, quelque part… Et c’est leur chien, dit l’automobiliste. Bien sûr, j’aurais préféré ne pas le blesser, mais je savais que j’étais celui qui pouvait changer les choses ».

Les Strickland ont retrouvé Barry et l’ont emmené en clinique vétérinaire. Les examens ont révélé qu’il souffrait d’une fracture du pelvis et qu’il devait être amputé d’une patte si on voulait éviter l’euthanasie.



Cowboy Barry a été opéré. Il se remet doucement de l’intervention et s’adapte à sa nouvelle condition de chien à 3 pattes. Il doit encore suivre des séances de physiothérapie. Entre l’intervention et les traitements, les coûts sont assez élevés. Toutefois, les Strickland et les Osmond, qui sont soulagés du retour de leur compagnon, peuvent compter sur la générosité de la communauté, puisqu’une cagnotte solidaire a été créée.

