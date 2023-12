Le voyage émouvant de deux chiens âgés issus d’un refuge roumain en quête d’un panier retraite et d’une vie meilleure

Aujourd’hui encore, les chiens seniors trouvent difficilement chaussure à leur patte… Candy, 11 ans, et Pimouss, 15 ans, ont voyagé en camion de la Roumanie vers la France dans l’espoir de vivre une vie meilleure. Afin de les aider à réaliser leur plus grand rêve, le Refuge d’Alina et Anda – qui les avait pris en charge – les a confiés à l’association Vénus. L’équipe rédactionnelle de Woopets a contacté Laurent Blanchard-Talou, vice-président de l’organisme au nom porteur d’un message d’amour…

« Dans un monde où les cœurs battent au rythme de l'espoir, 2 âmes douces et fidèles ont entrepris un voyage extraordinaire. Candy, avec ses yeux brillants reflétant l'innocence de ses 11 ans, et Pimouss, âgé de 15 ans, mais toujours aussi vaillant, ont traversé des terres lointaines dans ce défi d'un monde meilleur », écrit l’association Vénus dans un communiqué.

Les boules de poils grisonnantes proviennent du Refuge d’Alina et Anda, que Woopets avait déjà cité dans de précédents articles exclusifs. Les bons samaritains qui représentent cet organisme sauvent et recueillent des animaux en Roumanie.

© Association Vénus

Candy, une adorable puce affichant 15 kg sur la balance, a connu l’étreinte douloureuse de la solitude après le décès de son propriétaire. Quant au petit Pimouss qui pèse 5 kg tout mouillé, il a été récupéré chez une dame.

« Nous aimerions qu'il ait encore une chance de voyager, car le refuge est surpeuplé et il n'a pas l'attention ni la présence qu'il mérite pour son vieil âge », indiquent les bénévoles dans une publication Facebook datant du 31 octobre 2023.

© Association Vénus

L’association Vénus, très active dans le domaine de la protection et de la défense de nos amies les bêtes, aide le Refuge d’Alina et Anda depuis plusieurs années. Cette fois-ci, elle a succombé au regard tendre de ces vieux trésors sur pattes et n’a pas hésité à proposer leur prise en charge.

Grâce à ce partenariat, Candy et Pimouss passeront Noël au chaud, dans un panier douillet !

© Association Vénus

Des vieux chiens résilients en quête d’une retraite paisible

« Leur périple de 72 heures à travers des paysages inconnus et des kilomètres sans fin a été un témoignage de leur résilience, explique l’association Vénus, […] Candy et Pimouss, symboles de persévérance et de loyauté, trouvent maintenant refuge dans les bras aimants de ceux qui reconnaissent leur valeur inestimable. Puissent-ils savoir que leur voyage a touché tant de cœurs, illuminant le chemin vers un avenir radieux où l'amour et la bienveillance triomphent toujours. »

Les chiens roumains sont arrivés à Bordeaux le 16 décembre, où leurs familles d’accueil les attendaient avec émotion. Contacté par Woopets, le vice-président de l’association Vénus a donné quelques nouvelles de ses protégés.

© Association Vénus

« Candy commence à se détendre et apprécie le confort, nous confie notre interlocuteur, Pimouss commence à reprendre un peu de poids et accepte les caresses. Il dort beaucoup, mais c'est un papy de 15 ans. »

Toutefois, les années n’ont pas épargné ce « bon pépère ». Pimouss a non seulement besoin de se remplumer, mais aussi de se faire extraire les dents. Un traitement contre l'arthrose sera peut-être nécessaire également. Des soins qui coûteront cher à l’association.

© Association Vénus

Dans quelques semaines, ces deux petits anges à la truffe frétillante seront proposés à l’adoption en Gironde (33). Qui leur ouvrira les portes de son cœur et entretiendra la flamme qui illumine leurs vieilles prunelles ?

Offrir un panier retraite à un animal de compagnie âgé, c’est un cadeau qui n’a pas de prix…

© Association Vénus

Pour avoir des nouvelles de Candy et Pimouss, rendez-vous sur la page Facebook de l’association Vénus. Pour faire un don, cliquez ici.