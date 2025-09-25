Après avoir enfermé sa sœur canine dans une cage, ce chien piège sa propriétaire (vidéo)

Maddox a un humour bien à lui, qui n’amuse peut-être pas les membres de sa famille. Le toutou aime jouer des tours à ses proches en les enfermant notamment dans sa propre cage. Une attitude qui fait beaucoup rire les internautes, mais probablement un peu moins sa maîtresse.

Quand Maddox, un Berger Allemand, est dans les parages, il vaut mieux garder l’œil ouvert ! Le toutou plein de malice n’a pas besoin de jouets pour s’occuper. Il a trouvé une activité qui l’amuse particulièrement pendant de longues minutes : enfermer ses proches dans son chenil et les regarder en train de se dépatouiller pour sortir.

Les Bergers Allemands sont connus pour leur grande intelligence et leur capacité d’apprentissage développée. Ils ont la faculté de pouvoir enregistrer de nombreuses informations dans leur tête et de les utiliser au moment propice.

Des rôles inversés

Certains propriétaires, souvent de chiots et de grands chiens, éduquent leur animal à rester dans une cage lorsqu’ils s’absentent ou encore pour dormir. Le but n’est pas que la boule de poils se sente emprisonnée, mais plutôt en sécurité dans un espace plus restreint. Il est d’ailleurs essentiel que l’animal soit à l'aise dans son enclos et qu’il ne prenne pas cela pour une punition.

Maddox fait partie de ceux qui ont une cage et, à force de voir sa propriétaire l’ouvrir et la fermer, il a très bien compris le mécanisme du verrou. Il sait que lorsqu’il est à l’intérieur, il ne peut pas le déclencher. En revanche, si quelqu’un se trouve dedans, mais que lui est en dehors, il peut l’enfermer. C’est une information qu’il a pris soin d’enregistrer pour son propre amusement. En effet, la boule de poils a déjà piégé sa sœur canine Ziva à l’intérieur de l’enclos.

Puisqu’il a trouvé ce moment amusant, il a décidé de le reproduire, mais avec sa maîtresse. Dans une vidéo postée sur TikTok et partagée par Newsweek , on voit cette dernière en train de laver le chenil. Elle est à l’intérieur, tandis que Maddox est en dehors. Une occasion rêvée pour le quadrupède, qui verrouille la porte et laisse son humaine dans l’embarras. Il ne manque pas de regarder la scène, presque satisfait par son œuvre.

Cette dernière a affirmé être sortie après quelques minutes, non sans mal. Les internautes ont plaisanté sur le fait que Maddox avait prémédité son geste : « Le chien attendait la bonne opportunité », assurait une internaute. Les proches du toutou feraient alors mieux de se méfier !