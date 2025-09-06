Après avoir découvert des chiots abandonnés pendant ses vacances, un couple lutte pour ramener la seule rescapée de la portée à la maison

Les vacances réservent parfois des surprises. Klara et son compagnon Ciaran en savent quelque chose ! En juin, lors d’un voyage en Géorgie, ce couple irlandais a découvert 4 chiots abandonnés. Seule Hailey, une petite chienne affaiblie, a survécu. Émus, ils l’ont adoptée et tentent désormais de la ramener avec eux à Dublin.

Cet été, en entamant leur périple à travers l’Europe, Klara Poleszuk et son compagnon Ciaran étaient loin d’imaginer que ce voyage changerait leur vie. Pourtant, lors de leur 2e étape à Tbilissi, en Géorgie, ce couple irlandais a vécu une rencontre qui allait profondément les marquer.

Une découverte bouleversante

Klara et Ciaran se promenaient à la périphérie de la ville quand ils ont repéré des petites boules de poils livrées à elles-mêmes. « C'était un bâtiment abandonné au fond d'un fossé, il y avait plein de détritus et tout, et il y avait 4 petits chiots. », a expliqué Klara à Dublin Live.

Sans hésitation, le couple s’est muni d’un seau et a volé au secours des pauvres petits chiens. Après une longue course-poursuite de 3 heures, Klara et Ciaran ont finalement réussi à attraper Nellie, Bailey, Hailey, puis finalement Frankie qui résistait.

© Klara Poleszuk

Après avoir ramené les chiots à leur appartement, le couple a dû partir à la suite d’une plainte du voisin, les animaux n'étant pas autorisés dans l’immeuble. Klara et Ciaran ont alors trouvé un autre logement pour la nuit, où ils ont pu prodiguer les premiers soins aux petits chiens. Le lendemain, ils les ont amenés dans un refuge, qui ne pouvait pas les accueillir faute de place ; sa responsable, Sara, a néanmoins accepté de financer une première visite vétérinaire.

© Klara Poleszuk

Le combat pour sauver Hailey

Les chiots terrifiés ont alors passé tous les tests nécessaires : 3 d’entre eux (Hailey, Bailey et Frankie) étaient atteints du parvovirus, tandis que Nellie semblait en bonne santé. Malheureusement, malgré les apparences, la petite Nellie est rapidement décédée, suivie de Frankie (atteinte de la douloureuse maladie de Carré) et de Bailey. Hailey était alors la seule survivante de sa portée.

Toujours soignée chez Sara, la petite chienne est devenue de plus en plus forte. Aujourd’hui âgée de 15 semaines, elle va bien et elle vient d'être vaccinée contre la rage. « Elle est très joueuse et très intelligente », a déclaré Klara. Elle reconnaît déjà son nom, elle sait s’asseoir et elle est propre.

© Klara Poleszuk

Ses sauveteurs ont décidé de l’adopter et ils ont entrepris les démarches pour la ramener légalement en Irlande. Le processus est long et coûteux : Hailey doit attendre 4 mois après son vaccin, être pucée, vermifugée, avoir un passeport, passer un test de rage et voyager avec un accompagnateur dans une cage homologuée.

© Klara Poleszuk

Pour couvrir les 1 500 € nécessaires au rapatriement de Hailey, Klara et Ciaran ont lancé une cagnotte GoFundMe. Tout don au-delà de cette somme sera reversé au refuge de Sara, en Géorgie. Encore un peu de patience… Après toutes ces épreuves, Hailey pourra bientôt commencer une nouvelle vie pleine d’amour !