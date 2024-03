Le courage inspirant d'une chienne errante élevant ses 15 chiots malgré ses blessures à l'arme de chasse

Elle avait des dizaines de plombs logés dans le corps, mais le traumatisme et la douleur ne l’ont pas empêchée de prendre soin de ses 15 chiots, ni de leur trouver un abri. Priscilla, chienne errante au courage et à la volonté exceptionnels, a trouvé l’aide dont elle avait besoin en attendant de rencontrer le grand amour.

Une chienne blessée à l’arme de chasse a été secourue avec un grand nombre de chiots et attend désormais qu’on lui trouve une famille pour toujours, rapportait NBC Los Angeles.

Un habitant de Perris, dans l’Etat de la Californie (Etats-Unis), a été stupéfait de découvrir une chienne errante et sa famille nombreuse dans sa propriété. Appelée Priscilla par la suite, elle tentait désespérément de trouver un endroit sûr pour elle-même, mais aussi et surtout pour les 15 chiots qui l’accompagnaient.



NBC Los Angeles

Comment avait-elle réussi à s’introduire dans cette maison et à y amener tous ces petits canidés ? Personne ne le sait, mais le courage et la détermination de la croisée Pitbull forcent l’admiration. S’occuper d’autant de petits canidés est, en effet, tout sauf simple. Encore moins lorsqu’on est blessé et traumatisé.

L’habitant en question en a informé le service animalier de la ville de Mission Viejo, qui a aussitôt mobilisé une équipe. Les agents se sont rendus sur les lieux et ont emmené les 16 quadrupèdes en clinique vétérinaire.

Lors de l’examen de Priscilla, les radiographies ont révélé son terrible et douloureux secret ; la chienne avait été la cible de tirs d’arme à air comprimé. Une vingtaine de plombs se trouvaient encore dans son corps meurtri.



NBC Los Angeles

« C’est déchirant. [Les chiens] sont sans défense pour la plupart. Ils ne peuvent pas vous dire s’ils souffrent », a déclaré Adrian Enriquez, l’un des agents animaliers ayant porté secours à la chienne et ses chiots. Pour lui, le fait que les 16 canidés aient survécu était « une sorte de miracle ».

Une maman chien « amicale et docile » malgré l’épreuve qu’elle a vécue

Adrian Enriquez se dit « bouleversé et en colère face à la situation, mais également très heureux que [lui et ses collègues aient pu] aider Priscilla et ses chiots ».



NBC Los Angeles

Malgré tout ce qu’elle a subi et traversé, la chienne se montre « amicale et docile » avec les humains.

11 de ses chiots sont déjà proposés à l’adoption. Les 4 autres sont encore trop fragiles. Ils ont besoin de temps de soins avant d’attendre leurs futures familles à leur tour.

A lire aussi : La joie immense d'un chien qui retrouve enfin son maître militaire après 10 mois d'absence (vidéo)



NBC Los Angeles

L’association locale DAWG (Dedicated Animal Welfare Group) a été d’un soutien précieux pour le service animalier de Mission Viejo dans cette affaire, notamment en prenant en charge les frais vétérinaires.