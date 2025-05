L'abandon d'une chienne par un automobiliste qu'elle tente désespérément de rejoindre brise le coeur d'un témoin qui alerte les secours

Ce qu’a vu Jonathan Izer ce jour-là restera gravé dans sa mémoire ; une jeune chienne courant désespérément derrière une voiture dont le conducteur l’abandonnait sur la route. La scène s’est déroulée dans le Maryland, sous les yeux de ce riverain qui n’a pas hésité à alerter les autorités. Entre l’émotion suscitée par le sort réservé à la Pitbull et l’indignation face à la lâcheté de cet acte, c’est toute une communauté qui se mobilise et qui espère que justice sera faite.

Jonathan Izer habite le comté de Harford dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis). Il a récemment été témoin d’une scène à la fois choquante et bouleversante. Choquante par l’attitude de l’automobiliste et bouleversante par la réaction désespérée de sa chienne.

Cette dernière, une jeune Pitbull, a effectivement été abandonnée sous les yeux de Jonathan Izer, qui se trouvait devant la porte de sa maison au moment des faits. Ceux-ci ont eu lieu le samedi 10 mai 2025 sur la route Winters Run Road.

« C'était vraiment déchirant »

La chienne, qui a été appelée Summer par la suite, essayait en vain de remonter dans le véhicule alors que le conducteur redémarrait. C’est ce que l’on peut voir sur les photos prises par Jonathan Izer.



CBS News

« C'était bouleversant, vraiment triste, de voir le chiot courir après la voiture, sans que [l’automobiliste] ne s'arrête, ne ralentisse, ni ne fasse quoi que ce soit, confie-t-il à CBS News. C'était vraiment déchirant. »

Il ajoute que Summer était terrifiée et qu’elle était d’autant plus en danger qu’elle se trouvait sur un virage et qu’elle risquait donc d’être renversée à tout moment.

Jonathan Izer en a immédiatement informé le bureau du shérif du comté de Harford. Les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux et ont contacté à leur tour l’association locale Harford County Humane Society, qui a envoyé équipe prendre la chienne en charge.



CBS News

« Abandonner un animal est un crime »

Summer est aujourd’hui en sécurité au refuge, mais le shérif Jeffrey Gahler et ses adjoints sont bien déterminés à retrouver le coupable afin qu’il en réponde devant la justice. « Abandonner un animal est un crime, passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 $ [900 euros] et/ou 90 jours de prison », a ainsi rappelé le chef de la police du comté. Un appel à témoin a été lancé dans l’espoir d’identifier l’auteur de l’abandon.

CBS News

Si personne ne vient réclamer Summer sous 10 jours, comme l’exige la loi, elle pourra être proposée à l’adoption.