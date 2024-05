Un musicien transmet sa passion à son chat qui finit par le surprendre lors d’un énième concert (vidéo)

Qui a dit que la musique n’était qu’un plaisir réservé aux humains ? Sûrement pas le propriétaire de Basinski, ni le chat lui-même ! Ce dernier s’est découvert une véritable passion pour le synthétiseur et a même commencé à accompagner ses productions avec du chant. Ses performances sont aussi drôles que surprenantes.

Brandon Murphy, un musicien originaire de Detroit dans le Michigan (États-Unis) laisse ses instruments de musique à son fidèle ami Basinski. Si le chat n’a pas le même doigté qu’un humain, il n’en reste pas moins doué pour le piano. Ses interprétations sont fréquemment partagées sur les réseaux sociaux et amusent les internautes.

Les parents sont souvent ravis de pouvoir transmettre leur passion à leurs enfants, surtout lorsqu’elles font partie intégrante de leur quotidien. Brandon, lui, a pensé que son amour pour la musique pourrait toucher son chat aimant et lui a donné accès à ses nombreux instruments.

Un talent insoupçonné

Rapidement, la boule de poils a jeté son dévolu sur le synthétiseur de son maître. Sa première performance partagée sur les réseaux sociaux date de 2020, comme l’a mentionné Cole & Marmalade. Le félin prend plaisir à tapoter sur le clavier pour créer des mélodies singulières. Depuis, Basinski n’a cessé de s’exercer. Il a finalement acquis un niveau admirable en passant du temps dans le studio de son humain.

Lequel a été récemment surpris lors d’une performance de son félin. Il n’a pas manqué d’immortaliser celle-ci et de la partager sur les réseaux sociaux. Sur le clip, on découvre l’animal face à un petit clavier. Il s’assoit, puis commence à jouer. Comme tout pianiste qui se respecte, il utilise ses 2 pattes avant sur les différentes touches. Il finit son morceau par un miaulement digne des plus beaux chants lyriques.

A lire aussi : Une chatte de thérapie à 3 pattes, trouve le bonheur auprès d’une femme elle aussi amputée d’un membre

Un artiste de renom

Le clip, visionné près de 2 millions de fois sur TikTok, a fait rire les internautes qui n’ont pas manqué de commenter la prouesse du félin : « C'était un pianiste dans une vie antérieure » écrivait l’un d’eux, « Le plus grand musicien de tous les temps » commentait un autre.

De nombreuses personnes ont déclaré attendre avec impatience la sortie de son premier album, lequel se voudra certainement original !