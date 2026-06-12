Après 20 jours de disparition, cet Eurasier est repéré grâce à la mobilisation d’habitants et de bénévoles

À Vallerois-Lorioz, en Haute-Saône, les propriétaires de Mac, un Eurasier de 5 ans, sont passés à l’action dès qu’ils ont constaté la disparition de leur chien, aidés d’amis, de voisins et d’inconnus. La mobilisation a porté ses fruits, car 20 jours plus tard, l’Eurasier a été repéré puis capturé.

Mac a disparu au milieu du mois de mai 2026, laissant ses propriétaires dans une détresse immense. Ces derniers se sont mobilisés dans leur village, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans l’idée de retrouver, coûte que coûte, une trace de leur compagnon. Ouest France est revenu sur ces recherches intenses, qui montrent une fois de plus l’efficacité d’une mobilisation générale.

Seul dans la nature

Habitué à rester avec ses maîtres, Mac n’a jamais eu à se débrouiller seul dans la nature. Pourtant, durant 20 jours, il a survécu à la vie loin des humains. Ses propriétaires reconnaissent aujourd’hui sa résistance et sa combattivité.

Malgré les recherches intenses, assurées par plusieurs personnes et une association engagée, l’Eurasier n’a pas été retrouvé tout de suite. Il aura fallu 20 jours pour retrouver sa trace. Plusieurs signalements ont permis de localiser l’animal, et de mettre en place les outils pour le capturer.

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Ouest France

La fin d’intenses recherches

Une fois localisé, le chien a mobilisé une équipe de l’association qui a installé une cage-piège, permettant de capturer le chien à l’aide d’une fermeture automatique. Des croquettes ont été placées à l’intérieur, et Mac n’a pas tardé à pointer le bout de son nez.

Fatigué par ses 20 jours d’errance, Mac présentait une faiblesse au niveau des pattes. Des tiques s’étaient aussi installées dans son pelage.

« J’en ai pleuré de joie »

Le soulagement a été tel pour les propriétaires, qu’ils ont été submergés par l’émotion. La maîtresse de Mac témoignait : « Lorsque j’ai appris qu’il était en sécurité, j’en ai pleuré de joie ». De chaleureux remerciements ont été adressés à toutes les personnes ayant été impliquées dans le sauvetage.

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L’histoire parue le 28 mai dans nos colonnes retraçant la disparition de Mac, un chien de race eurasien parti depuis 15 jours de son domicile, a suscité un élan de solidarité auprès des propriétaires installés à Vallerois-Lorioz. https://t.co/5QIRYYGXUt — L'Est Républicain (@lestrepublicain) May 29, 2026

Comment protéger son chien des tiques ?

Les tiques sont des parasites qui peuvent se fixer à la peau du chien pour se nourrir de son sang. Elles sont responsables de plusieurs maladies comme la maladie de Lyme, la Piroplasmose ou l’Ehrlichiose.

Voici 3 conseils à retenir :