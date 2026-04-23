Une chienne portée disparue pendant 23 jours est retrouvée en pleine nuit grâce à la mobilisation de toute une communauté

Après 23 jours d’angoisse et une mobilisation exceptionnelle, Finn a finalement été retrouvée indemne en pleine nuit. Piégée sans danger grâce à une cage, cette chienne a pu retrouver sa maîtresse, mettant fin à une disparition qui semblait interminable.

Torrie Ruhle habite Anchorage en Alaska (Etats-Unis), mais le 20 mars 2026, elle rendait visite à son fils à Seattle, dans l'Etat de Washington, quand elle a appris que sa chienne s'était enfuie de la maison.

Finn, croisée de 4 ans, était restée introuvable depuis. Sa maîtresse, rentrée précipitamment, s'était aussitôt lancée à sa recherche. Elle a inlassablement continué de le faire pendant 3 semaines, jusqu'à l'heureux dénouement tant espéré.



Torrie Ruhle / Facebook

La disparition de la chienne a été une terrible épreuve pour Torrie Ruhle. « J’arrivais à peine à me ressaisir. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir », raconte-t-elle à Alaska's News Source , qui rapporte cette histoire.

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Elle s'est tournée vers les réseaux sociaux, multipliant les appels à témoins. Elle a également placardé et distribué plus de 200 affiches portant la photo de Finn. Des posters qui ont tous été fournis par des membres de la communauté locale, majoritairement des gens qu'elle ne connaissait pas. Des inconnus lui ont même prêté des cages-trappes. Cette mobilisation l'a énormément touchée et aidée à garder espoir.



Torrie Ruhle / Facebook

Linda O'Brien, de l'association Safe Pawz à Anchorage, figure parmi les nombreuses personnes impliquées dans ces recherches et dont le rôle a été crucial.

Le 12 avril, après 23 jours de fugue, la chienne s'est enfin laissée enfermer dans l'une des cages. Torrie Ruhle l'a appris à 2 heures du matin et s'est aussitôt rendue sur les lieux pour d'émouvantes retrouvailles et la ramener à la maison.



Torrie Ruhle / Facebook

Reconnaissante, Linda O'Brien a tenu à remercier toutes les personnes l'ayant aidée à retrouver Finn saine et sauve et lancé un appel aux dons au profit de Safe Pawz.

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L’info Woopets : comment fonctionnent les cages-trappes pour retrouver un chien perdu ?

Les cages-trappes, aussi appelées cages-pièges, sont des dispositifs sécurisés conçus pour capturer un animal sans le blesser. Elles contiennent un appât (nourriture, objet portant une odeur familière) placé au fond, qui attire le chien à l’intérieur. Lorsque celui-ci avance suffisamment, un mécanisme déclenche la fermeture de la porte, l’empêchant de ressortir sans risque.

Ce type de capture est particulièrement utile pour les chiens apeurés ou en fuite prolongée, qui évitent les humains car ils sont en mode survie. Une fois l’animal capturé, il est essentiel d’intervenir rapidement pour limiter son stress et vérifier son état de santé.

Souvent, ces cages sont associées à des caméras de surveillance et un système d'alerte permettant justement de réagir vite en cas de capture.