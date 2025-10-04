Après 2 semaines de séparation, cette Golden Retriever fond de joie en retrouvant sa maîtresse adorée (vidéo)

C’est bien connu, le chien est le meilleur ami de l’Homme, et tous les propriétaires de canidés pourront en témoigner. Cette réputation tient notamment à l’attachement pour leur maître et leur fidélité. Ainsi, lorsque Lizzy est rentrée chez elle après 2 semaines d’absence, sa chienne, Rosie, n’a pu contenir sa joie de retrouver son humaine adorée .

Lizzie, 20 ans, est une jeune étudiante qui a dû quitter la maison familiale pour intégrer l’université. Derrière elle, elle laisse ses parents bien sûr, mais également Rosie, sa femelle Golden Retriever . Entre la boule de poils et sa maîtresse, un lien profond s’est tissé au fil des années. Aussi, l’absence de Lizzie a créé un grand vide dans l’existence de la chienne.



© @elizabethverboys / TikTok

Pour son premier retour au domicile après 2 semaines de cours, la jeune femme a décidé de filmer les retrouvailles avec Rosie. La vidéo, reprise par Newsweek , montre d’abord Lizzie, installée dans sa voiture, et qui explique : “Je viens de rentrer de l'université. Je suis partie il y a 2 semaines, mais ma chienne m'a manqué ; il fallait donc que je revienne la voir, évidemment”. En réalité, l’étudiante avait aussi un rendez-vous médical, “mais la principale raison de [son] retour à la maison était Rosie”, comme elle l’écrit en légende.

Au bout de quelques secondes, changement de plan. Nous passons du point de vue de la maman de Lizzie et, surtout, de Rosie. Cette dernière semble sentir qu’il se passe quelque chose. On la sent fébrile et aux aguets.



© @elizabethverboys / TikTok

Nous retrouvons ensuite Lizzie qui est sortie de sa voiture et se trouve sur le chemin d’accès vers sa maison. Sa maman et sa Golden Retriever ne sont pas encore visibles, mais elles se trouvent juste après le virage situé au bout de la voie goudronnée.

De retour avec Rosie, celle-ci patiente. Jusqu’à ce qu’elle entende la voix de sa maîtresse bien-aimée. Elle démarre alors aussitôt une course effrénée vers celle qui lui a tant manqué. Les retrouvailles sont particulièrement touchantes. Au comble du bonheur, la chienne est toute queue frétillante et pousse même des gémissements de joie .

La scène publiée, sur TikTok, a également ému les internautes qui ont été nombreux à réagir et à commenter, comme cette abonnée qui écrit : “Désolée, mais tu dois maintenant abandonner tes études. Oh mon Dieu, c'était la plus douce des visites”.