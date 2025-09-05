Après 2 semaines d'angoisse, une chienne retrouve avec émotion son foyer grâce à sa puce et à une agente animalière vigilante

Pendant plus de 2 semaines, John a vécu dans l’angoisse, sans nouvelles de Silvie, sa chienne adorée. Grâce à l’élan de solidarité local et à la détermination d’une agente de contrôle animalier, cette histoire a connu un dénouement inespéré qui a ému toute une communauté.

John était désespéré et inconsolable depuis la fugue de sa fidèle amie à fourrure, une jeune chienne croisée Berger répondant au nom de Silvie.

La disparition de l’animal avait eu lieu le dimanche 17 août dans le comté de Charlotte, en Floride (Etats-Unis). Son propriétaire s’était aussitôt lancé à sa recherche et avait émis un appel à l’aide sur les réseaux sociaux le jour-même. Sa publication avait été relayée en masse, notamment via les groupes dédiés aux animaux de compagnie disparus dans la région.

Les efforts de John et de son entourage, ainsi que la mobilisation de la communauté locale se sont poursuivis jusqu’à l’heureux dénouement tant espéré, arrivé le mercredi 3 septembre.

Ce jour-là, en effet, le Service de Sécurité publique du comté de Charlotte (Charlotte County Public Safety) a annoncé, sur sa page Facebook, que l’agente de contrôle animalier Brianna Beattie venait de retrouver Silvie saine et sauve. Une nouvelle également rapportée par le média local Gulf Coast News Now .



Charlotte County Public Safety / Facebook

Ladite agente a repéré une chienne correspondant à sa description sur l’avis de recherche lancé par son maître du côté de Glass Lane, à environ 5 minutes de l’endroit où elle avait été vue pour la dernière fois, 2 semaines plus tôt. “Elle a rapidement reconnu le chiot du message de John et a pu ramener Silvie à la maison“, peut-on lire dans le post du Charlotte County Public Safety.



Charlotte County Public Safety / Facebook

“Ne jamais perdre espoir”

Brianna Beattie a ensuite passé la chienne au lecteur de puce d’identification, ce qui a permis de confirmer qu’il s’agissait bien de Silvie et l’identité de son propriétaire. Les retrouvailles se sont déroulées dans la foulée. Cela a été un grand moment d’émotion et de joie, tant pour John et Silvie que pour tous ceux qui y ont assisté.



Charlotte County Public Safety / Facebook

“Ceci est un excellent rappel pour tous les propriétaires d'animaux : ne jamais perdre espoir et s'assurer que leurs compagnons sont équipés d'une puce électronique et que les informations sont à jour, souligne le Service de Sécurité publique du comté de Charlotte dans sa publication. C'est le moyen le plus rapide de ramener vos amis à 4 pattes à la maison s'ils s'égarent.“