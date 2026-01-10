Après 2 ans à survivre dans une décharge, ce chien laisse éclater sa joie en découvrant sa nouvelle vie (vidéo)

Imaginez vivre 2 ans dans une décharge, sans sécurité, sans confort… C’est ce qu’a enduré le pauvre DeSoto avant qu’une association n’intervienne pour lui offrir une seconde chance. Le moment de son sauvetage, capturé en vidéo, montre l’instant exact où il réalise avec émotion que le cauchemar est enfin terminé.

Exposés à la malnutrition, aux maladies, aux parasites et aux dangers de l’environnement, les chiens errants ont une espérance de vie souvent réduite comparée à celle des animaux de compagnie. C’est ce qui attendait DeSoto si l'association Shining Light Animal Rescue (SLAR) dans le sud de l'Illinois (États-Unis) n’était pas venue à son secours.

2 années de survie dans une décharge

Emily Radecki, cofondatrice et directrice de SLAR, a indiqué à Newsweek que l’association avait été alertée de la présence d’un chien vivant depuis longtemps dans une décharge. Selon les informations récoltées, le toutou baptisé DeSoto y avait survécu pendant environ 2 ans. « On ignore comment il est arrivé là, mais on suppose qu'il a été abandonné ou jeté là », a déclaré Emily Radecki.

© Shining Light Animal Rescue

Condamné à mort par ses anciens propriétaires, DeSoto a fait de son mieux pour continuer à vivre. « Avec le temps, il a appris les rouages de la décharge et a dû se débrouiller en récupérant des objets pour survivre », a expliqué Emily. Heureusement, son cauchemar a pris fin lorsque cellle-ci est venue à son secours.

Une immense gratitude

Une vidéo de ce sauvetage montre le moment touchant où le toutou comprend que son calvaire est enfin terminé. On le voit ensuite blotti dans un lit chaud, rendant son affection à Emily par un tendre coup de langue sur le visage, comme pour la remercier.

@shininglightanimalrescue Today we brought home the landfill dog — and we are so happy to say his name is DeSoto. The name DeSoto is rooted in the meaning of endurance, survival, and the journey forward, and it feels especially fitting for this boy. DeSoto has been living at a landfill since summer of 2024, navigating heat, storms, and rough terrain on his own. With winter approaching, we knew it was time to step in and give him the care, warmth, and love he deserves. DeSoto is understandably sore and tired from life on the landfill. His hips appear stiff, likely from age, old injury, or the physical demands of climbing hills day after day. His ears show signs of old, healed hematomas, his face is swollen, and he’s dehydrated with low muscle tone. Despite all of this, DeSoto has already shown us how gentle, resilient, and loving he is. We’ll be calling the vet first thing tomorrow to get him fully checked out and on a plan to help him feel his best. This video is being shared raw — no filters, no heavy editing — just shortened to fit the time limit. If you watch from start to finish, you’ll see something truly special: the transformation from a dog in full survival mode to a dog who realizes, within the same day, that he is safe. It has completely melted our hearts. We’re so excited to walk alongside DeSoto as he heals, decompresses, and eventually finds the forever family who will spoil him endlessly. Welcome home, DeSoto ?? #DeSoto #LandfillDog #RescueDog #FromSurvivalToSafe #SecondChanceDog ? original sound - shininglightanimalrescue

À son arrivée au refuge, DeSoto était clairement marqué par sa vie difficile : épuisement, dénutrition, faiblesse des pattes arrière et traces d’anciennes blessures.

Les examens vétérinaires ont également révélé qu’il souffrait de dirofilariose et d’ehrlichiose. Heureusement, après 4 mois de traitement auquel il a bien réagi, il a commencé à reprendre des forces.

© Shining Light Animal Rescue

De manière surprenante, malgré toutes les épreuves qu’il a traversées, DeSoto est resté un toutou plein de douceur qui n'a pas perdu sa confiance en l'humain.

« En général, les chiens qui ont survécu à des situations de survie prolongées ont besoin de beaucoup de temps pour se remettre », a expliqué sa sauveteuse. « DeSoto, en revanche, semble avoir attendu d'être secouru toute sa vie. Il n'a pas cessé de sourire depuis qu'il a compris qu'il était sain et sauf. »

A lire aussi : Personne ne voulait de cette chienne de 10 ans au refuge, mais ses yeux pétillants n’ont pas laissé tout le monde indifférent

© Shining Light Animal Rescue

Aujourd’hui, DeSoto se remet doucement et déborde d’affection. L’équipe de SLAR rêve désormais de lui trouver un foyer rempli d’amour où il pourra s’épanouir pleinement. « Après tout ce qu'il a traversé, nous ne souhaitons rien de plus que d'offrir à DeSoto l'avenir qu'il attend avec tant de patience », a déclaré Emily. C’est tout ce qu’on lui souhaite aussi !