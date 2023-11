Quand le bandana d'une chienne disparue crée un lien inattendu : l'histoire touchante de Kaitlyn et Ella

Cela faisait 7 ans qu’Ella attendait qu’on lui donne une chance, celle de commencer une nouvelle vie au sein d’une famille aimante. Quand elle a eu l’occasion de rencontrer une femme ayant perdu sa chienne, son entente avec elle a été instantanée. D’autant plus que cette personne a remarqué un détail important sur elle.

Ella est une chienne qui ne fait pas confiance facilement aux humains qu’elle ne connaît pas. Elle est plutôt craintive et peut même faire preuve d’agressivité par moments, si on ne respecte pas son besoin de rester en retrait. A cause de cela, elle avait du mal à trouver un foyer pour toujours. Elle a vécu 7 ans au refuge Animal Resource Center, situé à Bloomsburg en Pennsylvanie (Etats-Unis), avant de concrétiser son rêve. Son histoire est rapportée par Yahoo! News.

Ella était la plus ancienne pensionnaire de cette structure d’accueil. Son récit avait bouleversé une femme prénommée Kaitlyn, qui avait perdu sa chienne Jo quelques mois plus tôt. Elle se sentait désormais prête à adopter et a contacté le refuge dans l’optique de rendre visite à Ella.

Quand Kaitlyn a rencontré Ella, celle-ci « s’est dirigée vers elle sans hésitation, la laissant lui donner des gratouilles et des câlins », indique l’Animal Resource Center.



Kaitlyn s’est ensuite mise à pleurer en constatant qu’Ella portait un bandana qu’elle connaissait très bien. C’était, en effet, celui qui appartenait à Jo. Sa maîtresse en avait fait don au refuge après son décès. Pour elle, c’était un signe qu’elles étaient faites pour se croiser. « J’aime y voir le sceau d’approbation de Jo », confie-t-elle.

« Il y avait ce bandana. Le bandana de Jo »

Son émotion s’est vite propagée parmi le personnel de l’Animal Resource Center qui assistait à la scène.

« Sur les 20 chiens que nous avons actuellement dans notre refuge, il y avait ce bandana. Ce bandana spécifique. Le bandana de Jo. C'était sur Ella », peut-on lire sur la page Facebook du refuge.

Après une attente de 7 longues années, c’est une nouvelle vie qui s’offre à Ella. La chienne « a enfin eu ce qu’elle méritait ; Ella a été adoptée ! », se réjouit l’association.