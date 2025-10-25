Après 10 ans de séparation, un chien et son humain se retrouvent comme si rien n’avait changé

Disparu depuis 10 longues années, un chien appelé Pete a récemment été retrouvé errant à des dizaines de kilomètres de chez lui. Une rencontre inattendue et une puce électronique ont permis des retrouvailles émouvantes avec son maître, qui n’osait plus espérer revoir son compagnon à fourrure.

Pete, un croisé Caniche, s’était volatilisé en 2015 alors qu’il était censé se trouver dans le jardin de son propriétaire, Ed Lighthall, à Chicago dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). Ses incessants efforts pour le retrouver étaient restés vains, et l’homme était persuadé qu’on le lui avait volé. Il avait perdu espoir quant à ses chances de le revoir un jour. C’est pourtant bien ce qui a fini par arriver en septembre 2025, rapportait People .



NBC Chicago / YouTube

Pete a, en effet, été repéré par un passant alors qu’il errait dans les rues de Hammond, dans l’Etat voisin de l’Indiana, à environ 30 kilomètres de Chicago. Le bon samaritain en a informé le service local de contrôle des animaux (Hammond Animal Control), qui a secouru le quadrupède.

“Le chien courait en liberté, ici même, dans ce coin très fréquenté, et a été récupéré et amené dans notre établissement”, raconte Laney Bunner, employée au Hammond Animal Control, à NBC Chicago . Elle précise que le chien portait un collier et une médaille d’identification à ce moment-là.

Pete avait été recueillie par une autre famille après sa fugue, mais quand celle-ci a été appelée grâce aux informations figurant sur la médaille, elle a répondu qu’elle ne souhaitait plus le reprendre.

“Je suis tellement reconnaissant“

Laney Bunner a ensuite découvert qu’il était pucé. Elle a contacté la société chargée de l’identification, elle a pu obtenir les coordonnées d’Ed Lighthall pour lui annoncer l’incroyable nouvelle. Son chien a refait surface après une décennie d’absence.



NBC Chicago / YouTube

“Il était fou de joie, car son chien était introuvable depuis 10 ans, dit Laney Bunner. C'est la plus longue disparition dont j'aie jamais entendu parler.”

“Il est bien plus vieux que la dernière fois que je l'ai vu, mais c'était comme si c'était hier, confie le propriétaire de Pete après les retrouvailles. C'est comme si on avait repris là où on s'était arrêté. Je suis heureux. Il est heureux. Tous ceux qui entendent cette histoire sont heureux. Je suis tellement reconnaissant envers les gens du contrôle des animaux. Ils m'ont rendu mon chien.”