Après 10 ans à réconforter victimes et témoins, ce chien d'assistance judiciaire quitte le tribunal sous les applaudissements

Errol, chien d’assistance judiciaire aux Etats-Unis, a raccroché son harnais de travail après 10 années de bons et loyaux services aux côtés de témoins et victimes vulnérables, rapportait Axios Seattle le mercredi 22 octobre.

Le Conseil du comté de (King King County Council), dans l’Etat de Washington, a organisé une cérémonie en son honneur le mardi 21 octobre, proclamant cette date comme sa journée officielle, ainsi baptisée “Errol the Courthouse Dog Day”. Le King King County Council est l’organe législatif du comté, que l’on pourrait comparer au conseil départemental en France.



Errol, Labrador Retriever à la robe noire, avait pour mission d’accompagner et de réconforter les victimes et témoins vulnérables (enfants, personnes âgées, en situation de handicap…) lors de la procédure judiciaire. Cette dernière peut, en effet, être intimidante et éprouvante pour les personnes concernées.

Lors de la cérémonie, les membres du Conseil et du bureau du procureur ont honoré tous les chiens d’assistance judiciaire du comté à travers Errol. Ces derniers “assistent à des procédures longues et émotionnellement éprouvantes — allant des cas de maltraitance d’enfants aux affaires d’homicide — offrant un soutien discret et apaisant les traumatismes de ceux qui revivent des expériences douloureuses”, explique sa maîtresse Page Ulrey.

Celle-ci est la procureure adjointe principale du comté de King et dirige l’unité des abus envers les personnes âgées au sein du bureau du procureur.

“Depuis 20 ans, j’ai eu la chance d’évoluer aux côtés de ces magnifiques créatures, et cela a été un véritable cadeau pour moi, sans parler de toutes les personnes qu’elles ont aidées”, poursuit-elle.

“Une force tranquille, une grande patience et un don extraordinaire pour apporter calme et réconfort”

Le comté de King fait figure de pionnier en la matière. Cela avait commencé il y a 20 ans, lorsque la procureure adjointe Ellen O’Neill-Stephens avait amené le chien d’assistance de son fils, Jeeter, au tribunal pour mineurs. L’expérience a été un tel succès que Jeeter avait eu un successeur, Ellie, officiellement devenu le premier chien d’assistance judiciaire du pays et dont la maîtresse était la même Page Ulrey. Errol, lui, est le 100e chien à tenir ce rôle aux Etats-Unis.

Il a été longuement applaudi lors de la cérémonie pour son départ à la retraite. “Depuis 10 ans, Errol a servi les habitants du comté de King avec une force tranquille, une grande patience et un don extraordinaire pour apporter calme et réconfort à des centaines de témoins vulnérables : de jeunes enfants, des survivants de violences fondées liées au genre, ainsi que des personnes âgées confrontées aux moments les plus difficiles de leur vie”, a déclaré la procureure Leesa Manion.