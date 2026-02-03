Appelé sur une avalanche en Savoie, ce pisteur lance son Labrador pour retrouver une victime et réalise qu'il est en train de sauver son propre ami

Quand la neige devient imprévisible et que chaque minute compte, les chiens d’avalanche deviennent des alliés irremplaçables et d’une redoutable efficacité. A Tignes, un quadrupède entraîné a permis de transformer un accident potentiellement dramatique en un véritable miracle.

Les kits de survie sont indispensables pour les skieurs, a fortiori pour ceux qui pratiquent le hors-piste. Grâce à ces dispositifs, les chances de s’en sortir en cas d’avalanche augmentent considérablement. C’est ce qui a sauvé la vie d’un homme de 42 ans récemment du côté de Tignes, en Savoie. Une issue heureuse qui a aussi été rendue possible par l’intervention rapide et efficace d’un chien spécialisé, rapportait le Dauphiné Libéré .

L’incident a eu lieu le mercredi 14 janvier 2026. Wilfried Cognee, pisteur-secouriste tignard, a été mobilisé pour porter secours à un skieur qui s’adonnait à sa passion en dehors des pistes balisées et pris au piège par une coulée de neige. Accompagné de son chien d’avalanche, un Labrador Retriever au pelage noir et répondant au nom de Snatch, il s’est empressé de rejoindre la zone indiquée.



Wilfried Cognee ne connaissait évidemment pas encore l'identité de la victime qu’il devait sauver, et celle-ci allait constituer une énorme surprise pour lui.

Il a lancé Snatch sur le site de la disparition. Le brave quadrupède, guidé par son flair exceptionnel et son entraînement, n’a pas tardé à localiser l’homme, qui était équipé de son kit de sécurité. Le sauvetage a été réussi en une quinzaine de minutes.

La victime secourue par Snatch et son maître était une connaissance

En faisant sortir le skieur, Wilfried Cognee n’en a pas cru ses yeux ; il connaissait très bien la personne, car c’était un ami. “Je me suis annoncé pour rassurer la victime coincée dans l’avalanche, et là, une heureuse surprise est survenue. Il a prononcé mon prénom, de manière familière”, raconte, en effet, le pisteur-secouriste au Dauphiné Libéré.

Le rescapé a été transporté à l’hôpital. Son état de santé n’inspirait cependant aucune inquiétude.

Snatch peut être fier de ce nouveau sauvetage à mettre à son actif.