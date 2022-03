Emporté par une avalanche et persuadé d'avoir perdu à jamais son chien, un couple découvre le sens du mot "miracle"

Un couple de skieurs rescapé d’une avalanche pensait ne plus revoir son chien vivant, la coulée de neige l’ayant enseveli lui aussi. Le miracle a pourtant bien eu lieu.

Présumé décédé après la survenue d’une avalanche, un chien qui accompagnait ses maîtres au ski a été retrouvé sain et sauf le surlendemain, rapportait FOX 31 le dimanche 13 mars.

Le jeudi 10 mars, un couple skiait en compagnie de son chien aux abords du col Monarch Pass, dans le comté de Chaffee dans le Colorado (Ouest des Etats-Unis). Une avalanche s’était alors abattue sur le trio.



L’homme, qui était en skis, a eu le temps de déployer son airbag. Il a ainsi pu s’en sortir assez rapidement, pour ensuite localiser sa compagne, qui s’adonnait au snowboard, et l’extirper de la couche de neige. Elle n’avait pas réussi à déclencher son airbag.

Le couple s’est ensuite mis à chercher le chien, mais leurs efforts sont restés vains. Contrairement à eux, l’animal n’avait aucun équipement de sécurité. Ils le croyaient perdu et ont dû quitter la zone totalement dévastés à l’idée de ne plus jamais le revoir.

Des secouristes ont ratissé le secteur le lendemain et pendant la journée du samedi, mais le quadrupède restait introuvable. Pour eux comme pour sa famille, il fallait se rendre à l’évidence ; le chien n’était plus de ce monde.

Retrouvé sur un sentier 2 jours plus tard

Une merveilleuse surprise les attendait toutefois. Il a, en effet, été retrouvé samedi soir sur un sentier, en vie et en bonne santé. « Par miracle, le chien a survécu et est revenu à Monarch Pass après avoir passé plusieurs nuits dans le froid », explique Brian Lazar, directeur adjoint du centre d’information sur les avalanches du Colorado.

L’animal a eu énormément de chance. Les avalanches ont été particulièrement meurtrières dans la région cet hiver. D’après Brian Lazar, 4 personnes et 3 chiens y ont laissé la vie.

Il invite les skieurs et les randonneurs à s’équiper (airbag, balise d'avalanche...) et à prendre leurs précautions pour se prémunir du risque lié aux coulées de neige, et à en faire de même pour leurs animaux de compagnie.