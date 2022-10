Appel aux dons pour aider la famille d'un Beauceron victime d'un chasseur à financer sa prothèse de patte et ses soins

Une plainte a été déposée et une cagnotte solidaire ouverte après la grave blessure d’un chien causée par un chasseur, rapportait La Dépêche du Midi.



Les 4 Pattounes / Facebook

Les faits ont eu lieu le dimanche 2 octobre à Fronton (31), commune située à 28 kilomètres au nord de Toulouse. Ce matin-là, la propriétaire de Narco, un Beauceron de 5 ans, avait laissé ce dernier jouer près de chez elle pendant qu’elle nourrissait ses poules et ses chevaux. Peu après, elle avait entendu son chien aboyer, puis un coup de feu.

En s’empressant de le rejoindre, elle a constaté avec effroi que son animal de compagnie baignait dans son sang. Il venait d’être la cible d’un tir d’arme de chasse ayant fauché sa patte avant droite.

Le mari a poursuivi le tireur, un chasseur qui a dit avoir agi par phobie des chiens et peur d’être attaqué. Chose à laquelle Céline Gardel, présidente de l’association locale Les 4 Pattounes et capitaine de police, ne croit pas un seul instant. Pour cette dernière, le tir était « à bout portant » et ne pouvait en aucun cas correspondre à un acte défensif.

Narco, lui, a été emmené aux urgences vétérinaires. Sa patte n’a, hélas, pas pu être sauvée ; l’amputation était inévitable. La vie du Berger de Beauce n’est évidemment plus la même depuis. Il « ne pourra plus jamais courir comme il aimait faire », regrette Les 4 Pattounes dans une publication faite sur sa page Facebook le lundi 10 octobre.

Le tireur sera jugé, une collecte lancée

L’association a déposé plainte et s’est constituée partie civile, tout comme l’avaient fait les maîtres du chien auprès des gendarmes dans la foulée de l’attaque. Le procès devrait débuter dans quelques semaines.

A lire aussi : A la recherche de leur chien depuis 2 mois, ils tombent sur une vidéo TikTok qui les laisse sans voix

Entretemps, un élan de solidarité s’est mis en place pour épauler la famille dans cette difficile épreuve. Une cagnotte a été mise en ligne pour l’aider à assumer les soins coûteux de Narco, qui sont de l’ordre de plusieurs milliers d’euros. L’animal a également besoin d’une prothèse de patte, afin qu’il puisse retrouver une partie de sa mobilité.