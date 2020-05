Amputé des pattes à cause du gel, les nouveaux propriétaires mobilisent l'aide des internautes pour aider leur chien à remarcher

© Capture d'écran YouTube

Brutus et sa famille avaient un rêve qui semblait impossible à concrétiser : que cet adorable chien, amputé des 4 pattes, puisse se remettre à marcher seul un jour. Le miracle a bien eu lieu grâce à une société spécialisée dans les prothèses pour animaux et à la générosité des donateurs.

Certains éleveurs canins se soucient plus du profit qu’ils peuvent réaliser en vendant leurs chiots que de leur bien-être. Ceux chez lesquels Brutus est né en font hélas partie. Ce Rottweiler était victime de négligence, puisqu’on l’avait laissé dehors alors qu’il faisait extrêmement froid. Ses pattes étaient complètement gelées et ses propriétaires de l’époque avaient jugé bon de les amputer eux-mêmes au lieu de l’emmener chez le vétérinaire, comme le rapporte The Dodo.

Le cauchemar n’a pris fin pour ce malheureux chien que lorsqu’il a été confié à Laura Aquilina, qui vivait à Loveland dans l’Etat du Colorado. Elle a aussitôt ouvert une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe pour l’aider à financer ses soins. Bien qu’amputé sauvagement des 4 pattes, elle espérait une solution pour lui permettre de se déplacer par ses propres moyens.

Les dons ont afflué et Brutus a pu subir une opération corrective. Mieux encore, son histoire a attiré l’attention de Martin Kauffman, fondateur d’OrthoPets. Cette société basée à Denver était spécialisée dans la conception de prothèses pour animaux. 4 pattes artificielles sur mesure ont ainsi été créées pour le Rottweiler grâce aux fonds réunis.

Brutus est devenu le 2e chien quadruple amputé à avoir reçu ces prothèses pour l’ensemble de ses membres. En peu de temps, il a appris à s’en servir et s’est remis à remarcher, comme le montre le reportage d’Associated Press ci-dessous :

