Amené pour une simple bosse à la gencive, le vétérinaire a découvert une maladie prête à emporter ce Border Terrier

Un rendez-vous anodin chez le vétérinaire a permis de sauver la vie d’Eddie, un Border Terrier. Derrière une simple anomalie buccale se cachait en réalité une pathologie redoutable, dont l’issue aurait pu être tragique sans une prise en charge rapide. Grâce à la vigilance de l’équipe soignante, le chien s’est vu offrir une seconde chance.

Eddie, Border Terrier de 9 ans, vit en Angleterre. Ce chien a récemment été sauvé par une opération, rendue nécessaire par une maladie mortelle détectée lors d’un simple examen dentaire, rapportait Vet Times .

Ses maîtres l’avaient amené à la clinique All Creatures Vets, à Warrington dans le Lancashire, après avoir remarqué une bosse sur sa gencive.



Le Dr Simon Gillingham a traité la grosseur en question et procédé à des analyses de sang. Les résultats du bilan hépatique l’ont alerté et conduit à recourir à d’autres examens, qui ont révélé qu’Eddie souffrait d’un mal potentiellement fatal : la mucocèle.

Cette maladie est caractérisée par l’accumulation anormale de bile épaissie dans la vésicule biliaire. En raison de sa consistance, elle ne s’évacue plus correctement vers l’intestin. La vésicule biliaire risque alors la distension, l’inflammation ou même une rupture. Il s’agit d’une urgence vétérinaire.

La vie d'Eddie était bien en jeu

Pour sauver la vie d’Eddie, il fallait absolument l’opérer. L’intervention, délicate et risquée, a eu lieu au Rees Veterinary Centre. Le Dr Gillingham, sa collègue Kathryn Rogerson et l’auxiliaire vétérinaire Simone McIntyre l’ont assurée pendant 3 heures.

L’opération a été un succès. Les analyses effectuées par la suite ont confirmé que la vie du canidé était en jeu ; la vésicule biliaire d'Eddie était, en effet, gravement ulcérée et aurait pu se rompre sous quelques jours ou semaines.

Eddie a pu rentrer chez lui et s’en est parfaitement remis. “Ce sont des cas étonnants comme celui-ci qui démontrent l’importance des examens réguliers des animaux de compagnie, a souligné le Dr Gillingham. Un simple contrôle dentaire a permis d'identifier cette vilaine maladie, et heureusement, nous avons pu opérer Eddie avec succès juste à temps”.

Aujourd’hui, Eddie profite pleinement de la vie, entouré de ses proches. Une belle preuve que la vigilance et les soins réguliers peuvent réellement changer le destin d’un animal.