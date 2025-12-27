Alors que les sauveteurs en mer s’apprêtent à abandonner après une heure d'efforts, le museau de la chienne qu'ils recherchent surgit entre les vagues

Les vacances d’une famille ont pris une tournure inimaginable lorsque leur chienne a fugué et déclenché une opération de sauvetage haletante. La croisée Labrador s’est retrouvée en grande difficulté au large de San Diego. Une situation d’urgence qui a mobilisé les sauveteurs locaux, prêts à tout pour lui offrir une chance de survie.

Le séjour d’un couple et de sa chienne à San Diego, en Californie, a bien failli virer au drame après que l’animal s’est retrouvé pris au piège en pleine mer. La détermination des sauveteurs a fait la différence et permis des retrouvailles inespérées, rapportait NBC 7 San Diego .

L’incident eu lieu le dimanche 23 novembre 2025. Alexis et Brandon regardaient un match de football américain quand leur amie à 4 pattes, répondant au nom de Sadie, est sortie de la maison en courant pour une raison inconnue. Ses maîtres ont pu la localiser grâce à l’AirTag qu’elle portait ; la croisée Labrador Retriever de 5 ans et au pelage noir se trouvait dans le quartier balnéaire d’Ocean Beach, quelques kilomètres plus loin.



NBC 7 San Diego

A leur arrivée sur place, Alexis et Brandon ont appris auprès des sauveteurs en mer qu’ils venaient de recevoir une information glaçante de la part d’un surfeur ; celui-ci a vu Sadie s’aventurer sur la jetée, puis tomber à l’eau avant d’être happée vers le large par le courant.

“La chienne se trouvait dans le chenal de Mission Bay et a été emportée par le courant.. C'est une situation unique que je n'avais personnellement jamais vécue”, a confié le sauveteur Garrett Smerdon.

“Nous avons cherché pendant une heure”, a déclaré son collègue Jack Alldredge, membre de l’une des équipes de jet-ski mobilisées.



NBC 7 San Diego

Repérée in extremis

Pendant qu’il intervenait, ce dernier s’est vu signifier de la part de ses supérieurs qu’il ne disposait plus que de 10 minutes pour retrouver la chienne, mais il les a suppliés de lui accorder davantage de temps. “On s'est réunis et on s'est dit : ‘Il y a de fortes chances que Sadie soit encore en vie’. C’est une Labrador de 5 ans, et [ces chiens] sont des battants", a poursuivi Garrett Smerdon.

Alors que les sauveteurs s’apprêtaient à rebrousser chemin, la chance a souri à Sadie, puisqu’elle a été repérée par le duo à bord du 2e jet-ski. Celui-ci était à un kilomètre du rivage environ ; c’est à ce moment-là que Jack Alldredge a repéré un museau au milieu des vagues. Le binôme s’est empressé de rattraper la chienne et de la hisser à bord. Elle a ensuite été confiée à l’équipage d’un bateau des gardes-côtes, qui l’a ramenée sur le quai.



NBC 7 San Diego

Alexis et Brandon l’y attendaient anxieusement. Entre larmes de joie et reconnaissance, le couple était soulagé de constater que sa chienne était enfin saine et sauve.

NBC 7 San Diego

Elle a pu rentrer à la maison pour se remettre de sa mésaventure.