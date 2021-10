Alerté par des aboiements, un couple découvre une maison en flammes avec 2 hommes endormis, 2 chiens et un chat à l'intérieur

Alerté par des aboiements, un couple découvre une maison en flammes avec 2 hommes endormis, 2 chiens et un chat à l'intérieur

Photo d'illustration

2 chiens, un chat et 2 personnes ont pu échapper de justesse à un incendie grâce aux aboiements d’un des canidés, ainsi qu’au couple qui avait vu la fumée sortir de la maison. Tout le monde est sain et sauf.

Les flammes ont en partie ravagé une maison à Chenango, dans l’Etat de New York, mais aucune victime n’est à déplorer grâce à l’alerte donnée par un chien. Des faits rapportés par WNBF News Radio, ce jeudi 7 octobre.

Le matin de l’incident, Brian Hoffman et sa femme s’apprêtaient à quitter ladite ville pour se rendre à Boston, dans le Massachussetts. Une longue route les attendait ; 4h30 de trajet pour une distance de près de 500 kilomètres.

Peu après leur départ, la dame s’est rendu compte qu’elle avait oublié son portefeuille chez eux. Le couple a alors rebroussé chemin pour récupérer l’objet, avant de reprendre la route. Toutefois, alors qu’ils venaient tout juste de repartir, Brian Hoffman et sa conjointe ont vu de la fumée s’échapper d’une maison.

Un chien aboyait pour prévenir du danger

L’homme est descendu voir s’il y avait des personnes à l’intérieur, pendant que sa femme contactait les secours. Brian Hoffman a frappé aux fenêtres et entendu des aboiements. Il a fait le tour et pu entrer dans la propriété par la porte de derrière. Il a ainsi découvert 2 chiens, dont celui qui l’avait alerté, puis un chat en montant à l’étage.

C’est au niveau supérieur qu’il a vu 2 chambres à coucher fermées. Il y est entré en portant le félin, trouvant dans chacune d’elles un homme endormi. Il les a tirés de leur sommeil juste à temps pour leur permettre d’évacuer les lieux en toute sécurité. Les 3 animaux ont également été sauvés. Tous les occupants sont indemnes.

Les pompiers sont arrivés et ont réussi à maîtriser le feu, qui avait néanmoins occasionné d’importants dégâts dans la maison. Le plus important est que personne n’est blessé parmi les hommes, les chiens et le chat qui s’y trouvaient.

A lire aussi : Un homme crée et offre un refuge à plus de 2000 chiens et chats handicapés pour leur offrir l'aide et les soins nécessaires !



WNBF