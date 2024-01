Alors qu’un incendie se déclare chez son voisin, cette chienne croisée Labrador/Berger Australien a une réaction héroïque

Le 29 décembre dernier, vers 3 h du matin, Douglas O’Connor II dormait paisiblement avec son épouse dans leur maison d’Arlington (Washington, États-Unis), quand quelque chose les a subitement réveillés. Leur chienne Lucy poussait des hurlements inhabituels. Inquiet, le couple s’est levé et a rapidement constaté que des flammes étaient en train de dévorer l’atelier d’une maison voisine !

Lucy est une gentille chienne croisée Berger Australien-Labrador âgée de 3 ans. D’après son maître, Douglas O’Connor II, elle est unique en son genre. Récemment, la boule de poils s’est particulièrement illustrée par son instinct et par un comportement héroïque qui a peut-être sauvé des vies.

Un aboiement nocturne inhabituel

Comme le rapporte le média Good News Network, il était environ 3 h du matin ce vendredi 29 décembre lorsque Douglas O’Connor II et sa femme ont été subitement tirés du sommeil. Ils dormaient profondément dans leur maison d’Arlington dans l’État de Washington quand Lucy, leur chienne, s’est mise à aboyer bruyamment.

« Normalement, je lui crie juste d’aller dormir, vous voyez ? », a déclaré son maître se souvenant d’une centaine de fois où il s’est réveillé en entendant la chienne aboyer.

© Arlington, WA Police Department / Facebook

Cette fois, les aboiements étaient différents des aboiements habituels de Lucy. Ils étaient forts et ressemblaient à des hurlements. Douglas et son épouse ont rapidement compris que leur chienne essayait de leur dire quelque chose. Ils ont commencé par vérifier leur alarme quand ils ont trouvé Lucy en train d'aboyer devant la baie vitrée. C’est là qu’ils ont vu le feu chez leur voisin d’en face.

L’alerte est donnée

Le couple O’Connor a immédiatement appelé le numéro d’urgence et, quelques minutes après, les secours étaient là : les pompiers du comté de North, les services médicaux d’urgence et les policiers d’Arlington.

© Arlington/Stanwood Firefighters IAFF Local 3438 / Facebook

Les pompiers ont heureusement réussi à contenir les flammes avant qu’elles ne se propagent. L’incendie n’a touché qu’un atelier situé à proximité de la maison des voisins des O’Connor et non la maison où les propriétaires dormaient.

« Les pompiers ont dit que 10 minutes de plus et le feu auraient pu atteindre la maison. C’était donc un peu effrayant », a déclaré Douglas qui se réjouit que personne n’ait été blessé.

Des secours sous le charme de Lucy

Lucy, le plus adorable des systèmes d’alarme, a rencontré un vif succès auprès des agents de secours qui ont fait l’éloge de sa réactivité sur les réseaux sociaux : « Grâce à la rapidité d’esprit de Lucy, toutes les personnes impliquées ont été indemnes et l’incendie a été maîtrisé avec succès. », peut-on par exemple lire sur la page Facebook de la police d’Arlington.

« Je pense que les pompiers et les policiers sont tombés amoureux d’elle », a confié Douglas à un média local. Celui-ci ne pourrait pas être plus fier de sa chienne. Et il a bien raison !