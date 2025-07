Alors qu’il était en train de faire son jogging, cet homme tombe sur un chiot abandonné qui semble le supplier de l’emmener avec lui (vidéo)

Theo pensait simplement faire sa séance de sport quotidienne en pleine nature quand il s’est rendu compte qu’il était suivi depuis un petit bout de temps par une boule de poils blanche. Plutôt timide et craintif au premier abord, le chiot se contentait de le suivre de loin. Mais au fur et à mesure des minutes et des tentatives d’interaction, le canidé a doucement commencé à se détendre, au point de se laisser caresser et même d’exposer son ventre à la recherche de papouilles. Attendri par cette adorable créature, le jeune homme a immédiatement sorti son téléphone pour filmer cette rencontre et la poster sur sa chaîne YouTube. On peut y voir le chiot courir après lui et faire plein de petits bruits semblant être des supplications…

Une rencontre salvatrice

Visionnée plus de 3,8 millions de fois, la vidéo est rapidement devenue virale. Publiée il y a 8 ans déjà, elle a récemment refait surface après avoir été partagée dans un article paru sur le site web de I heart dogs. Dans la description de la vidéo, Theo explique que le champ où a été abandonné le chiot se trouvait à 500 mètres d’une autoroute. Inquiet de le savoir ainsi en danger, il a décidé de le ramener chez lui afin de le mettre en sécurité, puis de le nourrir et lui donner de l’eau. Dans le même temps, il a également contacté le refuge local pour qu’une équipe vienne récupérer le canidé. “Aujourd’hui il va très bien et a une maison maintenant !”, conclut-il avec tendresse.

© TheoD / YouTube (capture d'écran)

Grâce à ce sauvetage, le petit chien a pu définitivement tourner la page de l’errance et commencer une nouvelle vie en compagnie d’une famille aimante et bienveillante. Il a ainsi pu découvrir le bonheur d’être en “sécurité” et d’avoir un foyer “confortable”. Il a également pu découvrir le sens du mot “amour”, comme tous les chiens le méritent…

Dans les commentaires, les internautes ont évidemment été très nombreux à remercier Theo pour son investissement et sa générosité envers le chiot.