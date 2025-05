Alors qu’il pensait tout recommencer, ce chien a été ramené au refuge seulement un jour après son adoption (vidéo)

Duke est un chien unique, loyal et gentil. Il a une belle personnalité et est plein de joie de vivre. Malheureusement, personne à part ses sauveteurs ne semble voir ses qualités. Les adoptants ont du mal à lui laisser sa chance et même lorsqu’il pense avoir le droit à un nouveau départ, le pauvre chien se retrouve bercé d’illusions.

C’est un retour à la case départ pour Duke, qui était pourtant prêt à commencer une nouvelle vie. Le croisé Bull Terrier de 6 ans avait enfin trouvé sa famille pour toujours, du moins, c’était ce que tout le monde pensait. Cette rencontre n’était malheureusement qu’éphémère, puisqu’un jour seulement après son adoption, le canidé a été ramené au refuge de DeKalb (États-Unis), affilié à l’association Humane Society.

L’abandon, Duke l’avait déjà vécu. Il a posé les pattes au chenil pour la première fois lorsqu’il n’était qu’un chiot. Par chance, il a vite trouvé une famille et a passé de nombreuses années à ses côtés. Toutefois, selon Newsweek, il a été retrouvé un jour en train d'errer dans la rue et a été ramené au refuge. Les membres de l’organisme supposent qu’il s’est fait abandonner par ceux qui l’avaient adopté.

Elizabeth Feightner / Facebook

Une autre désillusion

Quoi qu’il en soit, Duke a dû recommencer le processus. Cela a été plus long cette fois-ci, car il n’était plus un chiot. Les adoptants se tournent généralement vers des animaux plus jeunes, mais ses sauveteurs étaient persuadés qu’il finirait par trouver sa perle rare grâce à sa belle personnalité.

Effectivement, quelque temps plus tard, Duke a séduit des visiteurs du refuge. Ceux-ci ont décidé de l’adopter et, après avoir consulté leur dossier, le personnel a pensé qu’il s’agirait d’une bonne famille pour lui. Il l’a alors laissé partir, l’esprit tranquille, mais a vite déchanté. En effet, seulement 24 heures plus tard, Duke était de retour au centre de sauvetage. Il s’est enfui du jardin de ses adoptants et ceux-ci n’ont pas souhaité le récupérer.

A lire aussi : Une chienne découvre 3 chatons orphelins dans les bois et décide de devenir leur maman (vidéo)

Lorsque le refuge a partagé la nouvelle sur Facebook, les internautes ont été nombreux à réagir dans la section des commentaires. Certains étaient très peinés pour Duke et d’autres étaient même indignés. Beaucoup lui ont aussi souhaité de trouver une famille capable de l’aimer sans condition : « Tu mérites une famille aimante qui est à fond pour toi, tous les jours, sur le long terme », écrivait une internaute.

Effectivement, Duke mérite tout le bonheur du monde. Sa perle rare n’est certainement pas loin, mais en attendant qu’elle se manifeste, il reste entre les bonnes mains des membres de la Humane Society.