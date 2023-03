372 jours après, un chien a droit à une haie d'honneur en quittant le refuge en compagnie de son nouvel ami (vidéo)

La patience de Major a été récompensée, tout comme le travail acharné des bénévoles s’étant occupés de lui au refuge. Plus d’un an après son arrivée dans la structure d’accueil, ce chien a enfin rencontré son âme sœur, un propriétaire canin endeuillé qui avait besoin d’un compagnon de route.

L’ambiance était joyeuse et festive le mercredi 8 mars devant la porte principale du refuge Naperville Area Humane Society. Les bénévoles se tenaient de part et d’autre pour former une haie d’honneur et applaudir pendant qu’un pensionnaire assez spécial quittait les lieux en remuant la queue.

Tenu en laisse par son nouveau propriétaire, Major était tout heureux de recevoir les caresses de tous ceux qui avaient pris soin de lui pendant 372 jours. Un récit rapporté par ABC Chicago le jeudi 9 mars.



Agé de 3 ans, Major avait été secouru avec son frère par la Naperville Area Humane Society, association basée à Naperville en banlieue ouest de Chicago (Illinois, Etats-Unis). Les 2 canidés arrivaient en provenance de Quincy à plus de 400 kilomètres de là. Ils avaient ainsi échappé à l’euthanasie et s’ouvraient les portes vers un nouveau départ dans la vie.

L’équipe du refuge était rapidement tombée sous le charme de Major, lui qui « aime tout le monde, adore jouer avec d'autres chiens et marche très bien en laisse ». Malgré toutes ses qualités, les bénévoles ne parvenaient pas à lui trouver un foyer pour toujours, mais ils n’avaient jamais désespéré.

Un nouveau compagnon de route pour un camionneur endeuillé

Jusqu’à cette rencontre organisée au refuge entre Major et un chauffeur routier qui avait récemment perdu son chien. Il avait d’ailleurs adopté ce dernier dans le même établissement 7 années plus tôt. Son ami à 4 pattes l’accompagnait sur les routes, et sa disparition laissait un vide incommensurable tant dans l’habitacle du camion que dans son cœur.

L’homme avait contacté la Naperville Area Humane Society pour lui annoncer qu’il était prêt à adopter de nouveau. Il lui avait suffi de passer quelques heures avec Major pour que l’alchimie opère et qu’il prenne la décision d’en faire son nouveau compagnon.



A la sortie du refuge, tous 2 ont sauté dans le camion pour prendre la route vers le Dakota du Nord. L’adoptant a promis de revenir régulièrement au refuge avec Major pour rendre visite au personnel.