Alertée par les hurlements d’une femme, cette vétérinaire sort de son cabinet en courant et met tout en oeuvre pour sauver une chienne en arrêt cardiaque

Quoi qu’en dise les gens, une vie animale vaut autant qu’une vie humaine et ça, la vétérinaire Susana Jauregui en a fait son adage principal. Il y a presque un an, elle a d’ailleurs sauvé la vie d’une chienne qui était déjà morte lors de son arrivée à la clinique…

Heidi est une jolie femelle Husky qui vit au Royaume-Uni avec son humaine, Rachel Armstrong. À 12 ans, la chienne n’avait pas de problème de santé particulier, lorsqu’un jour de novembre 2024, alors que sa maîtresse effectuait des tâches ménagères, elle s’est brutalement effondrée sur le sol “essoufflée et incapable de bouger”. Sans perdre une minute, Rachel a mis sa chienne dans sa voiture et a foncé vers la clinique vétérinaire Vets Now située à Hull, à seulement 10 minutes de chez elle. Malheureusement, en arrivant sur le parking, elle s’est rendue compte que Heidi ne respirait plus et que son cœur avait cessé de battre… Dévastée, la jeune femme s’est alors mise à hurler de toutes ses forces, alertant ainsi la vétérinaire Susana Jauregui qui s’est empressée de sortir voir ce qu’il se passait.

© Veterinary ECC from Vets Now / Facebook

Un réflexe exceptionnel

Face au corps sans vie de la chienne, Susana n’a pas voulu abandonner et a immédiatement commencé à pratiquer un massage cardiaque. Après quelques minutes d’impulsions acharnées, la professionnelle a de nouveau senti un pouls, faible certes, mais bien présent. Heidi a alors rapidement été transportée dans la clinique pour être mise sous assistance respiratoire et ainsi maintenue en vie. Après plusieurs examens, il a été révélé que la chienne souffrait d’hypocalcémie, soit un manque de calcium qui était en fait à l’origine de ses problèmes médicaux. Avec le bon traitement, la boule de poils a pu reprendre des forces et retrouver son énergie d’antan.

Après plusieurs jours d’hospitalisation, elle a pu retrouver son foyer et sa famille.

A lire aussi : Auxiliaire de justice à part entière, ce chien débute officiellement sa mission au tribunal où il réconforte les victimes et libère leur parole

Un jour “dramatique”

La folle histoire d’Heidi a été racontée sur le blog de la clinique. “Nous sommes ravis qu’Heidi se soit complètement remise de son calvaire. Ce fut l’un des jours les plus dramatiques de ma carrière et je ne suis pas prête de l’oublier”, a témoigné Susana, encore secouée par la scène. Heureusement pour tout le monde, cela n’est désormais qu’un mauvais souvenir…