Alertée par des voisins très inquiets une association du Var (83) sauve un chien Malinois enfermé sur un balcon insalubre

Après des mois passés dans un balcon insalubre, Raiko ne retournera finalement pas chez sa propriétaire. Ce Malinois sera confié à une association une fois ses soins vétérinaires terminés. Une issue qui met fin aux craintes des habitants mobilisés pour obtenir sa mise en sécurité.

A Six-Fours-les-Plages (83), des habitants étaient très inquiets pour un chien qui vivait dans de mauvaises conditions chez sa propriétaire. Leurs signalements ont permis à l'animal d'échapper à ce triste quotidien qui était le sien depuis des mois, rapportait Var Actu .

L'alerte au sujet du canidé en question avait notamment été lancée sur la page Facebook « Parti animaliste Provence-Alpes-Côte d'Azur ». D'après cette publication, le Berger Belge Malinois répondant au nom de Raiko était détendu depuis plus d'un an dans le balcon. Il s'y trouvait en permanence et évoluait au milieu de ses propres excréments.



Françoise Benoit-lizon Soury / Facebook

Les riverains ont sollicité la mairie, qui a réagi le 16 juillet sur les résaux sociaux. La ville de Six-Fours-les-Plages a, en effet, indiqué être entrée en contact avec la maîtresse du chien, qui a été pris en charge par un vétérinaire pour recevoir tous les soins dont il a besoin. « Afin de vous rassurer, la municipalité tient à vous informer que les autorités se sont rapprochées de sa propriétaire, qui a accepté, dans l'intérêt de son animal, de le confier à un vétérinaire afin de faire contrôler son état de santé », peut-on lire sur le post.

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Si cette intervention a suscité un certain soulagement, la question de l'avenir du Malinois a été soulevée par plus d'une personne. On craignait, en effet, de le voir retourner à la case départ après son sauvetage, et ainsi renouer avec cette vie de misère.

Raiko ne retrouvera pas le balcon

Akim Bouzekri, un autre des habitants ayant suivi l'histoire de Raiko de très près, faisant même partie des premiers à avoir donné l'alerte, a annoncé une nouvelle rassurante le 17 juillet : sur décision du Procureur de la république, le chien ne retournera pas auprès de sa propriétaire.

D'après Akim Bouzekri, Raiko sera confié à une association à l'issue de son séjour en clinique vétérinaire. Il a remercié, au passage, Frédéric Boccaletti, maire de Six-Fours-les-Plages, ainsi que la police municipale ayant pris part au sauvetage.

L'info Woopets : pourquoi un chien retiré à son propriétaire a-t-il besoin d'une période de transition ?

Un chien retiré d’un environnement de négligence ou de maltraitance doit souvent bénéficier d’un temps d’adaptation avant d’envisager une nouvelle vie en famille. Un changement brutal de lieu, de personnes et d’habitudes peut être source de stress, même lorsque l’animal est enfin mis en sécurité.

Cette période permet d’abord aux professionnels d’évaluer son état de santé, ses éventuelles douleurs et les séquelles liées à ses conditions de vie passées. Certains chiens peuvent avoir besoin de soins, d’un suivi alimentaire ou d’une prise en charge comportementale avant de retrouver un équilibre.

Elle sert également à réapprendre les bases du quotidien : découvrir un environnement propre, accepter les interactions humaines, retrouver des repères et parfois simplement comprendre qu’il peut désormais évoluer dans un cadre sécurisé.

Une adoption réussie dépend donc autant de la nouvelle famille que de la préparation du chien. Les associations jouent un rôle essentiel pour accompagner cette reconstruction et orienter l’animal vers un foyer adapté à ses besoins.