Alertée par des riverains inquiets, une association découvre 3 chiens et 7 chats vivant dans un petit appartement insalubre avec des déjections partout sur les sols

Alertée par des riverains, l’association Action Protection Animale est récemment intervenue dans un appartement rémois où 10 chats et chiens vivaient dans des conditions insoutenables. Grâce à cette mobilisation, les animaux en question ont pu être extraits de cet enfer quotidien et entament aujourd’hui un long chemin vers la reconstruction.

Nouvelle intervention et nouveau sauvetage pour Action Protection Animale, l’association fondée par Anne?Claire?Chauvancy. Cette fois-ci, c’est dans un appartement de Reims, dans la Marne, que son équipe a porté secours à plusieurs chiens et chats qui vivaient dans la négligence et la peur, rapportait l’organisation sur son site .

Des témoins inquiets pour le sort de ces animaux avaient donné l’alerte. Ils savaient que ceux-ci étaient détenus dans “des conditions insalubres” dans un petit logement tenu par un couple et ne pouvaient pas rester les bras croisés face à leur détresse.

En arrivant sur les lieux, les bénévoles d’Action Protection Animale ont découvert 3 chiens (un Staffordshire Bull Terrier, un croisé Pinscher et un autre de type ratier) et 7 chats.



“Sur place, la scène est difficile à décrire : un tout petit appartement à l’atmosphère irrespirable, aucun entretien, des animaux sales, jamais sortis et terrifiés”, peut-on lire sur le site de l’association.



Un bâton pour “tenir les chiens à l’écart”

Les intervenants ont pu constater le manque d’hygiène qui caractérisait l’endroit, avec des déjections partout sur les sols, mais aussi un objet en particulier qui les préoccupait et avait amené les auteurs des signalements à réagir : un bâton enveloppé dans du scotch. Il aurait servi à “tenir à l’écart” les chiens qui en étaient clairement terrifiés. "Vu leur réaction à sa simple approche, nul doute qu’ils connaissent la douleur qu’il peut leur infliger", indique, en effet, Action Protection Animale.

Tout cela fait désormais partie du passé, et les 10 rescapés pourront prendre un nouveau départ dans la vie. Les chats ont été confiés à un refuge basé à Compiègne, dans l’Oise, où ils reçoivent soins et attention en attendant d’être proposés à l’adoption. Les chiens, eux, sont traités pour divers troubles allant de l’otite à l’hernie, en passant par des problèmes de peau. En outre, ils doivent surmonter leur grande peur des humains. C’est la raison pour laquelle ils ont été remis à des familles d’accueil.