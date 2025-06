Le motard octogénaire ayant traîné un chiot sur le bitume a été arrêté et interrogé par les forces de l'ordre

L’homme ayant traîné sa chienne derrière sa moto en Malaisie a été interpellé par la police locale, rapporte The Star ce mercredi 18 juin.

Le dimanche 15 juin, à Sungai Petani dans l’Etat de Kedah, une scène choquante avait été filmée par une jeune femme appelée Ginny Teoh. Le conducteur âgé d’une moto tirait un chiot attaché au deux-roues. N’ayant plus la force de courir, l’animal avait fini par se laisser tomber et traîner sur la route. Le malheureux quadrupède était blessé aux pattes et à l’abdomen à cause du frottement contre le bitume.

Un automobiliste s’était garé sur le côté et était descendu de son véhicule pour arrêter le motard. D’autres personnes l’avaient rejoint.



Ginny Teoh / Facebook

Ginny Teoh s’est chargée d’emmener la chienne à la clinique vétérinaire. Elle s’est engagée à payer la totalité des frais liés aux soins de la chienne au pelage noir et feu et lui cherche actuellement une famille aimante.



Ginny Teoh / Facebook

Les autorités ont réagi à cette triste affaire. D’après un communiqué publié par Hanyan Ramlan, chef de la police du district de Kuala Muda, le suspect, âgé de 82 ans, a été interpellé le lundi 16 juin, aux alentours de 20 heures, à Bandar Puteri Jaya.

Sénilité et troubles de la mémoire

« La police a saisi une moto, des casques et plusieurs clés appartenant au suspect », précisait Hanyan Ramlan. L’individu a été interrogé par les forces de l’ordre, qui ont constaté qu’il est atteint de sénilité et de troubles de la mémoire.

L’octogénaire, originaire de Kuala Ketil dans le district de Baling, a par ailleurs admis que la chienne lui appartenait, ajoutant qu’il ne se souvenait plus pourquoi il l’avait attachée à sa moto. « Le suspect n’a pris conscience de ses actes que lorsque des passants l’ont arrêté », indiquait le chef de la police dans son communiqué.

Alors que la chienne continue d’être soignée, son maître a été libéré sous caution en raison de son âge et de son état de santé. L’enquête se poursuit.