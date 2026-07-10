Alertée par des aboiements provenant d'un appartement surchauffé, une passante alerte les secours qui sauvent un chien et un lapin

Grâce au signalement d'une passante, les secours ont sauvé non pas un, mais 2 animaux prisonniers d'un appartement surchauffé à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Un chien et un lapin, en grand danger à cause de l'enfermement en pleine canicule, ont pu être pris en charge à temps avant d'être conduits chez un vétérinaire.

A Charleville-Mézières (08), une passante a été témoin de la détresse d'un chien et a eu le bon réflexe d'alerter les secours. Ce qu'elle ignorait à ce moment-là, c'est que son appel allait également permettre de sauver un lapin enfermé dans le même logement surchauffé, rapportait L'Ardennais .

Les faits ont eu lieu le vendredi 26 juin 2026. La personne en question passait par la rue Daux, entre l'avenue du Maréchal Leclerc et le cours Aristide Briand, quand des aboiements ont attiré son attention. Ils provenaient d'un appartement situé au 3e étage et dont les fenêtres étaient fermées.

La température à l'intérieur devait être insupportable. « J’ai entendu un chien. Pour moi, c’était clair qu’il appelait au secours », raconte-t-elle à L'Ardennais. Elle a décidé d'appeler les pompiers dans un premier temps, puis la police.

Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux et se sont tout de suite mis au travail, déployant leur grande échelle. Les policiers municipaux étaient également présents sur place.

Les soldats du feu ont ainsi pu accéder à l'appartement via l'une des fenêtres. Entretemps, les forces de l'ordre ont fermé la rue pour faciliter leur intervention.

Les pompiers sont entrés dans l'habitation, où régnait une chaleur suffocante, et ont rapidement localisé le chien qui était enfermé dans une cage.

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Photo d'illustration

Ils ont été stupéfaits de découvrir aussi un lapin.



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Les 2 animaux sont hors de danger

Une fois évacués en toute sécurité, le canidé et le lagomorphe ont été réhydratés et rafraîchis par les intervenants. Le chien a eu besoin d'être aspergé pendant une vingtaine de minutes, précise L'Ardennais.

Les policiers municipaux se sont chargés d'emmener les 2 animaux en clinique vétérinaire. Ces derniers se portent mieux.

En revanche, aucune information n'a été communiquée au sujet de leur propriétaire, ni du sort des 2 rescapés après leur sauvetage.